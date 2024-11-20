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Сборная Азербайджана дважды сыграет с Россией

Азербайджанский футбол
Новости
20 Ноября 2024 13:39
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Сборная Азербайджана дважды сыграет с Россией

Женская сборная России проведёт два товарищеских матча с национальной командой Азербайджана.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил официальный сайт РФС (Российский футбольный союз).

С 24 ноября по 3 декабря женская сборная России проведёт учебно-тренировочный сбор в Сочи. Россиянки сыграют два матча со сборной Азербайджана: 28 ноября на стадионе «Фишт», 2 декабря - на тренировочной базе ФК «Сочи» в закрытом режиме. Начало игр - в 18:00 по бакинскому времени.

Сборная Азербайджана занимает 75-е место в рейтинге ФИФА. Команды России и Азербайджана ранее встречались дважды. В сентябре 2021 года россиянки выиграли в Москве со счётом 2:0, а в ноябре 2021 года сборная России разгромила соперниц в Баку - 4:0.

İdman.biz

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