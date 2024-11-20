Объявлены арбитры матча "Нефтчи" - "Зиря"

Объявлены назначения арбитров XIV тура Премьер-лиги Мисли.
Как сообщает İdman.biz, объявлены арбитры игр, которые пройдут 22-24 ноября.
Центральную встречу тура доверили Камалу Умудлу. Он будет судьей в столичном дерби «Нефтчи» - «Зиря».
Премьер-лига Мисли
XIV тур
22 ноября (пятница)
«Кяпаз» - «Араз-Нахчыван»
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Эльвин Байрамов
VAR: Фарид Гаджиев
AVAR: Рахман Имами
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Эмин Джафаров
Товузский городской стадион, 17:00
23 ноября (суббота)
«Сабаил» - «Карабах»
Судьи: Ниджат Исмаиллы, Зохраб Аббасов, Джамиль Гулиев, Акбар Ахмедов
VAR: Алияр Агаев
AVAR: Зейнал Зейналов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Асиф Алиев
«АСКО Арена», 17:00
«Нефтчи» - «Зиря»
Судьи: Камал Умудлу, Намиг Гусейнов, Вусал Мамедов, Али Алиев
VAR: Ингилаб Мамедов
AVAR: Раван Хамзазаде
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Зюмрюд Агаева
«Нефтчи Арена», 19:00
24 ноября (воскресенье)
"Туран Товуз" - "Сабах"
Судьи: Рашад Ахмедов, Кямран Байрамов, Рахиль Рамазанов, Турал Гурбанов
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Муслим Алиев
Судья-инспектор: Рахим Гасанов
Представитель АФФА: Руфат Амиров
Товузский городской стадион, 17:00
«Сумгайыт» – «Шамахы»
Судьи: Рауф Джабаров, Эйюб Ибрагимов, Ширмамед Мамедов, Раван Хамзазаде
VAR: Рауф Аллахвердиев
AVAR: Акиф Амирали
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Нариман Ахундов
Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде, 19:00
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