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Корзины ЧМ-2026: Наша сборная в четвертой

Азербайджанский футбол
Новости
20 Ноября 2024 12:33
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Корзины ЧМ-2026: Наша сборная в четвертой

Объявлены корзины жеребьёвки отборочного этапа ЧМ-2026 по футболу в европейской зоне.

Как сообщает İdman.biz, 54 команды разделены на 5 корзин.

В четыре из них попали 12 команд, а в последнюю - 6. Сборная Азербайджана в четвертой корзине.

1-я корзина: Испания, Германия, Португалия, Франция, Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия,
Англия, Бельгия, Швейцария, Австрия;

2-я: Турция, Украина, Уэльс, Швеция, Сербия, Венгрия, Польша, Греция, Румыния, Норвегия, Чехия, Словакия;

3-я: Шотландия, Израиль, Босния и Герцеговина, Словения, Грузия, Исландия, Ирландия, Албания, Черногория, Финляндия, Северная Македония, Северная Ирландия;

4-я: Казахстан, Косово, Болгария, Армения, Беларусь, Фарерские острова, Кипр, Эстония, Латвия, Люксембург, АЗЕРБАЙДЖАН, Литва;

5-я: Молдова, Сан-Марино, Мальта, Гибралтар, Лихтенштейн, Андорра.

В отборочном этапе 54 команды будут соревноваться в 12 группах. В 6 группах будет по 5 команд, в четырех остальных - по 4. Победители групп напрямую выйдут в финальную часть. Обладатели вторых мест сыграют в плей-офф с 4 командами из Лиги наций. Они разыграют четыре последние путевки.

Отметим, что жеребьевка состоится 13 декабря в Цюрихе, Швейцария.

İdman.biz

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