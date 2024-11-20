6 пропущенных голов на финише и 6 антирекордов в 6 играх

Сезон 2024/25 в Лиге наций УЕФА по футболу среди мужских сборных, завершившийся поражением от Швеции со счетом 0:6, обернулся фиаско для сборной Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что наша сборная, выступавшая в лиге С соревнований, организуемых в четвертый раз, заняла последнее место в 1-й группе.

Вылетев в Лигу D, команда установила новые антирекорды. Команда Фернанду Сантуша показала худшие результаты практически по всем показателям.

Последняя в группе – наша команда впервые вылетела в низшую лигу, заняв последнее место в группе Лиги наций.

Без побед – наша сборная впервые не выиграла в групповом турнире.

5 поражений – наша команда проиграла пять из 6 сыгранных игр.

17 пропущенных мячей – наша сборная, пропустившая в общей сложности 14 голов в 18 матчах в трех предыдущих сезонах, на этот раз в группе пропустила 17 раз.

1 очко – Азербайджан, набиравший ранее в худшем случае 6 очков, заработал единственный балл после домашней ничьи с Эстонией - 0:0.

На ступень ниже – наша команда, заняшая 47-е место в общем зачёте Лиги наций, на одну ступень ухудшила свой антирекорд 6-летней давности.

Единственное утешение - единственным показателем, который не был самым неудачным для нашей сборной, побившей 6 антирекордов, было количество забитых мячей, что связано с тем, что 4 года назад она отличилась всего 2 раза.

Сезон Место в Лиге И В Н П Р/М О Итоговое место 2018/19 D-2 6 2 3 1 7-6 7 46 2020/21 C-3 6 1 3 2 2-4 6 43 2022/23 C-2 6 3 1 2 7-4 10 38 2024/25 C-4 6 0 1 5 3-17 1 47

Вугар Хейруллаев

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