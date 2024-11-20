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6 пропущенных голов на финише и 6 антирекордов в 6 играх

Азербайджанский футбол
Новости
20 Ноября 2024 12:18
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6 пропущенных голов на финише и 6 антирекордов в 6 играх

Сезон 2024/25 в Лиге наций УЕФА по футболу среди мужских сборных, завершившийся поражением от Швеции со счетом 0:6, обернулся фиаско для сборной Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что наша сборная, выступавшая в лиге С соревнований, организуемых в четвертый раз, заняла последнее место в 1-й группе.

Вылетев в Лигу D, команда установила новые антирекорды. Команда Фернанду Сантуша показала худшие результаты практически по всем показателям.

Последняя в группе – наша команда впервые вылетела в низшую лигу, заняв последнее место в группе Лиги наций.

Без побед – наша сборная впервые не выиграла в групповом турнире.

5 поражений – наша команда проиграла пять из 6 сыгранных игр.

17 пропущенных мячей – наша сборная, пропустившая в общей сложности 14 голов в 18 матчах в трех предыдущих сезонах, на этот раз в группе пропустила 17 раз.

1 очко – Азербайджан, набиравший ранее в худшем случае 6 очков, заработал единственный балл после домашней ничьи с Эстонией - 0:0.

На ступень ниже – наша команда, заняшая 47-е место в общем зачёте Лиги наций, на одну ступень ухудшила свой антирекорд 6-летней давности.

Единственное утешение - единственным показателем, который не был самым неудачным для нашей сборной, побившей 6 антирекордов, было количество забитых мячей, что связано с тем, что 4 года назад она отличилась всего 2 раза.

Сезон

Место в Лиге

И

В

Н

П

Р/М

О

Итоговое место

2018/19

D-2

6

2

3

1

7-6

7

46

2020/21

C-3

6

1

3

2

2-4

6

43

2022/23

C-2

6

3

1

2

7-4

10

38

2024/25

C-4

6

0

1

5

3-17

1

47

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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