6 пропущенных голов на финише и 6 антирекордов в 6 играх

Сезон 2024/25 в Лиге наций УЕФА по футболу среди мужских сборных, завершившийся поражением от Швеции со счетом 0:6, обернулся фиаско для сборной Азербайджана.
İdman.biz сообщает, что наша сборная, выступавшая в лиге С соревнований, организуемых в четвертый раз, заняла последнее место в 1-й группе.
Вылетев в Лигу D, команда установила новые антирекорды. Команда Фернанду Сантуша показала худшие результаты практически по всем показателям.
Последняя в группе – наша команда впервые вылетела в низшую лигу, заняв последнее место в группе Лиги наций.
Без побед – наша сборная впервые не выиграла в групповом турнире.
5 поражений – наша команда проиграла пять из 6 сыгранных игр.
17 пропущенных мячей – наша сборная, пропустившая в общей сложности 14 голов в 18 матчах в трех предыдущих сезонах, на этот раз в группе пропустила 17 раз.
1 очко – Азербайджан, набиравший ранее в худшем случае 6 очков, заработал единственный балл после домашней ничьи с Эстонией - 0:0.
На ступень ниже – наша команда, заняшая 47-е место в общем зачёте Лиги наций, на одну ступень ухудшила свой антирекорд 6-летней давности.
Единственное утешение - единственным показателем, который не был самым неудачным для нашей сборной, побившей 6 антирекордов, было количество забитых мячей, что связано с тем, что 4 года назад она отличилась всего 2 раза.
|
Сезон
|
Место в Лиге
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Р/М
|
О
|
Итоговое место
|
2018/19
|
D-2
|
6
|
2
|
3
|
1
|
7-6
|
7
|
46
|
2020/21
|
C-3
|
6
|
1
|
3
|
2
|
2-4
|
6
|
43
|
2022/23
|
C-2
|
6
|
3
|
1
|
2
|
7-4
|
10
|
38
|
2024/25
|
C-4
|
6
|
0
|
1
|
5
|
3-17
|
1
|
47
Вугар Хейруллаев
İdman.biz