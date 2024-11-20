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Шведский приговор азербайджанскому футболу

Азербайджанский футбол
Аналитика
20 Ноября 2024 10:56
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Шведский приговор азербайджанскому футболу

Сборная Азербайджана по футболу расписалась в своей полной несостоятельности в Лиги наций. Худшего сценария развития событий на финише турнира нельзя было придумать: шесть безответных мячей на выезде от шведов, по сути, стали приговором. А заодно подняли вопрос целесообразность пребывания Фернанду Сантуша на посту главного тренера.

Как передает İdman.biz, проигрывать можно по-разному, но то, что произошло в Сольне, находится за пределами понимания. Еще до начала матча было очевидно, что у гостей очень мало шансов, и помочь им может только чудо. Но то, как команда безвольно играла, не выдерживает никакой критики. И дело тут не в пропущенных мячах и полной доминации шведов на поле, а в том, что сборная Азербайджана оказывается просто несостоятельной на международной арене.

На поле нет команды, нет футболистов, способных повести за собой партнеров. Да и откуда им появиться, если порой игроки просто не понимают, что делать на поле. Можно сказать, что в Сольне гости вообще действовали без обороны, учитывая 34 удара по воротам Рзы Джафарова, 14 из которых пришлись в створ. Сам голкипер смог отбить пенальти от Александера Исака, сделал несколько сейвов и старался как мог. Другое дело, что шведов было не остановить и матч показал огромную пропасть между хорошей европейской командой и сборной Азербайджана. И как мы не пытаемся сократить отставание, даже обыгрывая шведов в Баку в прошлом году, катастрофическая разница после игры в Сольне стала еще более очевидной.

Поэтому возникает вопрос к Фернанду Сантушу. Чему он научил футболистов за время нахождения в Азербайджане, какой стиль привил команде, есть ли у него свое видение развития отечественного футбола? Португальский специалист неоднократно подчеркивал, что команда находится на правильном пути, чем вызывал, мягко говоря, удивление. Теперь очевидно, что этот путь лежит в дивизион D Лиги наций - падать дальше некуда.

Очевидно, что философия Сантуша не работает. И все идет к тому, что у нас будет еще один провальный цикл - на сей раз в отборочном турнире чемпионата мира. И где гарантия, что не повторится такой же печальный результат, как в Швеции. По сути, сборная Азербайджана достигла дна, а подъем с глубины обещает быть не менее болезненным.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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