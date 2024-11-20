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Наша сборная стала 47-й в Европе

Азербайджанский футбол
Новости
20 Ноября 2024 10:45
51
Наша сборная стала 47-й в Европе

Завершился групповой этап Лиги наций УЕФА по футболу сезона 2024/25.

İdman.biz сообщает, что в нем приняли участие 54 команды континента, которые соревновались в 4 лигах без участия России.

После окончания группового этапа был определен первоначальный общий рейтинг команд. Поскольку матч Румыния - Косово еще не завершен, возможны изменения в 33-38 местах в зависимости от решения УЕФА.

Однако позиция сборной Азербайджана уже ясна. Наша команда, занявшая последнее место в 1-й группе лиги С, оказалась 47-й в Европе. Подопечные Фернанду Сантуша опережают всего 7 команд. С таким результатом наша сборная вылетела в лигу D.

Место

Команда

И

О

Место в лиге

Итог

1

Испания

6

16

A1

1/4 финала

2

Германия

6

14

A1

1/4 финала

3

Португалия

6

14

A1

1/4 финала

4

Франция

6

13

A1

1/4 финала

5

Италия

6

13

A2

1/4 финала

6

Нидерланды

6

9

A2

1/4 финала

7

Дания

6

8

A2

1/4 финала

8

Хорватия

6

8

A2

1/4 финала

9

Шотландия

6

7

A3

→A/B

10

Сербия

6

6

A3

→A/B

11

Венгрия

6

6

A3

→A/B

12

Бельгия

6

4

A3

→A/B

13

Польша

6

4

A4

↓B

14

Израиль

6

4

A4

↓B

15

Швейцария

6

2

A4

↓B

16

Босния и Герцеговина

6

2

A4

↓B

17

Англия

6

15

B1

↑A

18

Норвегия

6

13

B1

↑A

19

Уэльс

6

12

B1

↑A

20

Чехия

6

11

B1

↑A

21

Греция

6

15

B2

→A/B

22

Австрия

6

11

B2

→A/B

23

Турция

6

11

B2

→A/B

24

Украина

6

8

B2

→A/B

25

Словения

6

8

B3

→B/C

26

Грузия

6

7

B3

→B/C

27

Исландия

6

7

B3

→B/C

28

Ирландия

6

6

B3

→B/C

29

Албания

6

7

B4

↓C

30

Черногория

6

3

B4

↓C

31

Казахстан

6

1

B4

↓C

32

Финляндия

6

0

B4

↓C

33

Швеция

6

16

C1

↑B

34

Северная Македония

6

16

C1

↑B

35

Румыния*

5

15

C1

↑B

36

Северная Ирландия

6

11

C1

↑B

37

Словакия

6

13

C2

→B/C

38

Косово*

5

12

C2

→B/C

39

Болгария

6

9

C2

→B/C

40

Армения

6

7

C2

→B/C

41

Беларусь

6

7

C3

42

Фарерские острова

6

6

C3

43

Кипр

6

6

C3

44

Эстония

6

4

C3

45

Латвия

6

4

C4

→C/D

46

Люксембург

6

3

C4

→C/D

47

Азербайджан

6

1

C4

↓D

48

Литва

6

0

C4

↓D

49

Молдова

4

9

D1

↑C

50

Сан-Марино

4

7

D1

↑C

51

Мальта

4

7

D2

→C/D

52

Гибралтар

4

6

D2

→C/D

53

Лихтенштейн

4

2

D3

54

Андорра

4

1

D3

Примечание: Колонка «Итог» отражает дальнейший этап команды. Здесь указываются сборные, которые будут играть в четвертьфиналах, а также повышение команд, понижение и плей-офф A/B, B/C и C/D.

İdman.biz

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