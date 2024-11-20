Наша сборная стала 47-й в Европе

Завершился групповой этап Лиги наций УЕФА по футболу сезона 2024/25.
İdman.biz сообщает, что в нем приняли участие 54 команды континента, которые соревновались в 4 лигах без участия России.
После окончания группового этапа был определен первоначальный общий рейтинг команд. Поскольку матч Румыния - Косово еще не завершен, возможны изменения в 33-38 местах в зависимости от решения УЕФА.
Однако позиция сборной Азербайджана уже ясна. Наша команда, занявшая последнее место в 1-й группе лиги С, оказалась 47-й в Европе. Подопечные Фернанду Сантуша опережают всего 7 команд. С таким результатом наша сборная вылетела в лигу D.
|
Место
|
Команда
|
И
|
О
|
Место в лиге
|
Итог
|
1
|
Испания
|
6
|
16
|
A1
|
1/4 финала
|
2
|
Германия
|
6
|
14
|
A1
|
1/4 финала
|
3
|
Португалия
|
6
|
14
|
A1
|
1/4 финала
|
4
|
Франция
|
6
|
13
|
A1
|
1/4 финала
|
5
|
Италия
|
6
|
13
|
A2
|
1/4 финала
|
6
|
Нидерланды
|
6
|
9
|
A2
|
1/4 финала
|
7
|
Дания
|
6
|
8
|
A2
|
1/4 финала
|
8
|
Хорватия
|
6
|
8
|
A2
|
1/4 финала
|
9
|
Шотландия
|
6
|
7
|
A3
|
→A/B
|
10
|
Сербия
|
6
|
6
|
A3
|
→A/B
|
11
|
Венгрия
|
6
|
6
|
A3
|
→A/B
|
12
|
Бельгия
|
6
|
4
|
A3
|
→A/B
|
13
|
Польша
|
6
|
4
|
A4
|
↓B
|
14
|
Израиль
|
6
|
4
|
A4
|
↓B
|
15
|
Швейцария
|
6
|
2
|
A4
|
↓B
|
16
|
Босния и Герцеговина
|
6
|
2
|
A4
|
↓B
|
17
|
Англия
|
6
|
15
|
B1
|
↑A
|
18
|
Норвегия
|
6
|
13
|
B1
|
↑A
|
19
|
Уэльс
|
6
|
12
|
B1
|
↑A
|
20
|
Чехия
|
6
|
11
|
B1
|
↑A
|
21
|
Греция
|
6
|
15
|
B2
|
→A/B
|
22
|
Австрия
|
6
|
11
|
B2
|
→A/B
|
23
|
Турция
|
6
|
11
|
B2
|
→A/B
|
24
|
Украина
|
6
|
8
|
B2
|
→A/B
|
25
|
Словения
|
6
|
8
|
B3
|
→B/C
|
26
|
Грузия
|
6
|
7
|
B3
|
→B/C
|
27
|
Исландия
|
6
|
7
|
B3
|
→B/C
|
28
|
Ирландия
|
6
|
6
|
B3
|
→B/C
|
29
|
Албания
|
6
|
7
|
B4
|
↓C
|
30
|
Черногория
|
6
|
3
|
B4
|
↓C
|
31
|
Казахстан
|
6
|
1
|
B4
|
↓C
|
32
|
Финляндия
|
6
|
0
|
B4
|
↓C
|
33
|
Швеция
|
6
|
16
|
C1
|
↑B
|
34
|
Северная Македония
|
6
|
16
|
C1
|
↑B
|
35
|
Румыния*
|
5
|
15
|
C1
|
↑B
|
36
|
Северная Ирландия
|
6
|
11
|
C1
|
↑B
|
37
|
Словакия
|
6
|
13
|
C2
|
→B/C
|
38
|
Косово*
|
5
|
12
|
C2
|
→B/C
|
39
|
Болгария
|
6
|
9
|
C2
|
→B/C
|
40
|
Армения
|
6
|
7
|
C2
|
→B/C
|
41
|
Беларусь
|
6
|
7
|
C3
|
42
|
Фарерские острова
|
6
|
6
|
C3
|
43
|
Кипр
|
6
|
6
|
C3
|
44
|
Эстония
|
6
|
4
|
C3
|
45
|
Латвия
|
6
|
4
|
C4
|
→C/D
|
46
|
Люксембург
|
6
|
3
|
C4
|
→C/D
|
47
|
Азербайджан
|
6
|
1
|
C4
|
↓D
|
48
|
Литва
|
6
|
0
|
C4
|
↓D
|
49
|
Молдова
|
4
|
9
|
D1
|
↑C
|
50
|
Сан-Марино
|
4
|
7
|
D1
|
↑C
|
51
|
Мальта
|
4
|
7
|
D2
|
→C/D
|
52
|
Гибралтар
|
4
|
6
|
D2
|
→C/D
|
53
|
Лихтенштейн
|
4
|
2
|
D3
|
54
|
Андорра
|
4
|
1
|
D3
Примечание: Колонка «Итог» отражает дальнейший этап команды. Здесь указываются сборные, которые будут играть в четвертьфиналах, а также повышение команд, понижение и плей-офф A/B, B/C и C/D.
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