Наша сборная стала 47-й в Европе

Завершился групповой этап Лиги наций УЕФА по футболу сезона 2024/25.

İdman.biz сообщает, что в нем приняли участие 54 команды континента, которые соревновались в 4 лигах без участия России.

После окончания группового этапа был определен первоначальный общий рейтинг команд. Поскольку матч Румыния - Косово еще не завершен, возможны изменения в 33-38 местах в зависимости от решения УЕФА.

Однако позиция сборной Азербайджана уже ясна. Наша команда, занявшая последнее место в 1-й группе лиги С, оказалась 47-й в Европе. Подопечные Фернанду Сантуша опережают всего 7 команд. С таким результатом наша сборная вылетела в лигу D.

Место Команда И О Место в лиге Итог 1 Испания 6 16 A1 1/4 финала 2 Германия 6 14 A1 1/4 финала 3 Португалия 6 14 A1 1/4 финала 4 Франция 6 13 A1 1/4 финала 5 Италия 6 13 A2 1/4 финала 6 Нидерланды 6 9 A2 1/4 финала 7 Дания 6 8 A2 1/4 финала 8 Хорватия 6 8 A2 1/4 финала 9 Шотландия 6 7 A3 →A/B 10 Сербия 6 6 A3 →A/B 11 Венгрия 6 6 A3 →A/B 12 Бельгия 6 4 A3 →A/B 13 Польша 6 4 A4 ↓B 14 Израиль 6 4 A4 ↓B 15 Швейцария 6 2 A4 ↓B 16 Босния и Герцеговина 6 2 A4 ↓B 17 Англия 6 15 B1 ↑A 18 Норвегия 6 13 B1 ↑A 19 Уэльс 6 12 B1 ↑A 20 Чехия 6 11 B1 ↑A 21 Греция 6 15 B2 →A/B 22 Австрия 6 11 B2 →A/B 23 Турция 6 11 B2 →A/B 24 Украина 6 8 B2 →A/B 25 Словения 6 8 B3 →B/C 26 Грузия 6 7 B3 →B/C 27 Исландия 6 7 B3 →B/C 28 Ирландия 6 6 B3 →B/C 29 Албания 6 7 B4 ↓C 30 Черногория 6 3 B4 ↓C 31 Казахстан 6 1 B4 ↓C 32 Финляндия 6 0 B4 ↓C 33 Швеция 6 16 C1 ↑B 34 Северная Македония 6 16 C1 ↑B 35 Румыния* 5 15 C1 ↑B 36 Северная Ирландия 6 11 C1 ↑B 37 Словакия 6 13 C2 →B/C 38 Косово* 5 12 C2 →B/C 39 Болгария 6 9 C2 →B/C 40 Армения 6 7 C2 →B/C 41 Беларусь 6 7 C3 42 Фарерские острова 6 6 C3 43 Кипр 6 6 C3 44 Эстония 6 4 C3 45 Латвия 6 4 C4 →C/D 46 Люксембург 6 3 C4 →C/D 47 Азербайджан 6 1 C4 ↓D 48 Литва 6 0 C4 ↓D 49 Молдова 4 9 D1 ↑C 50 Сан-Марино 4 7 D1 ↑C 51 Мальта 4 7 D2 →C/D 52 Гибралтар 4 6 D2 →C/D 53 Лихтенштейн 4 2 D3 54 Андорра 4 1 D3

Примечание: Колонка «Итог» отражает дальнейший этап команды. Здесь указываются сборные, которые будут играть в четвертьфиналах, а также повышение команд, понижение и плей-офф A/B, B/C и C/D.

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