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Игра со Швецией стала для Фернанду Сантуша уроком

Азербайджанский футбол
Новости
20 Ноября 2024 02:08
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Игра со Швецией стала для Фернанду Сантуша уроком

«Я беру на себя ответственность за поражение».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Фернандо Сантус.

Португальский специалист прокомментировал поражение со счетом 0:6 от Швеции в Лиге наций:

«Я сказал, что мы пока на правильном пути в играх. Но я не могу этого сказать о сегодняшней встрече. Я беру на себя ответственность за поражение. Я составляю тактическую схему команды и набираю игроков. Мы сыграли плохо, несмотря на то, что хорошо подготовились к встрече. Я думал, что два наших быстрых игрока в передней линии сыграют на высоком уровне. К сожалению, нам это не помогло. Эта встреча стала для меня уроком. Нам придется усердно работать над собой. Я не из тех тренеров, которые перекладывают ответственность на других. Если мы проиграли с большой разницей, ответственность на мне». (Report.az)

Отметим, что наша сборная, проигравшая в гостях с разгромным счетом, вылетела в лигу D.

İdman.biz

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