Ричард Алмейда: "Я никогда не видел, чтобы он так играл в сборной"

«В сборной Швеции очень хорошие игроки на каждой позиции».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Ричард Алмейда.

Полузащитник "Карабаха" оценил шансы нашей команды, которая сегодня будет гостем Швеции в Лиге наций. Он сказал, что верит, что мы добьемся хорошего результата в этой игре:

«Можно вернуться из поездки с положительным результатом. Последние игры сборной дают повод так сказать. Хоть результата и нет, но улучшение игры команды есть. В последнем матче команда выступила хорошо. Особо отмечу Озана Джана Кёкчу. Я никогда не видел, чтобы он так играл в сборной. В то же время игроки «Карабаха» показали себя хорошо. Жаль, что мы потеряли Эльвина Джафаргулиева. Он находится в самом расцвете своей карьеры. В любом случае, надеюсь, что сборная вернется из Швеции с успешным результатом».

Национализированный бразилец, сыгравший свою последнюю игру со Швецией (0:5) в рамках отборочного раунда ЕВРО-2023, также отметил, за счет чего можно победить соперника:

«Если смотреть только на счет, можно думать о другом. Но в том матче мы показали хорошую игру. Мы владели мячом в начале матча. У нас были голевые ситуации. Но они завершили атаку голом. Первый гол решил судьбу игры. Швеция - укомплектованная команда. Следует отметить Виктора Дьёкереша, который в последнее время хорошо играет в «Спортинге», и нападающего «Ньюкасла» Александра Исака. Думаю, наша сборная сможет их удивить, если сыграет на контратаках. У нас есть такие игроки, как Муса Гурбанлы, Торал Байрамов и Рамиль Шейдаев. Они могут это сделать».

35-летний футболист также выразил уверенность, что наша сборная в будущем станет более сильной командой:

«Только что прибыл главный тренер Фернанду Сантуш, который пытается познакомиться с игроками. Он проверяет их одного за другим. Ни одна компания, организация не создается за один день. Яркий пример тому - футбольный клуб «Карабах». Главный тренер здесь уже 14 лет. Поначалу команда не была чемпионом, но со временем все стало на свои места. Только что прибыл главный тренер сборной, у него новая философия, новые мысли и стиль игры. Требуется время, чтобы привыкнуть к этому. Все встанет на свои места со временем. Думаю, новый тренер сможет построить хорошую команду в будущем».

Отметим, что матч Швеция - Азербайджан начнется в 23:45 по бакинскому времени.

Эмин Ага

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