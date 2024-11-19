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Наказанный главный тренер "Карабаха" хочет, чтобы судей низшей лиги взяли под контроль

Азербайджанский футбол
Новости
19 Ноября 2024 16:57
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Наказанный главный тренер "Карабаха" хочет, чтобы судей низшей лиги взяли под контроль

«Я бы хотел, чтобы АФФА взяла под строгий контроль судей низших лиг».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер юношеской команды "Карабах" U-15 Рауф Алиев, комментируя свою дисквалификацию на 5 игр из-за случившегося в матче с "Туран Товузом".

Наставник подчеркнул важность того, чтобы АФФА взяла под контроль судей в низших лигах:

«Судейство в детских лигах находится в плохом состоянии. Никакого контроля со стороны Федерации. Пожалуй, большинство судей начинают свою карьеру именно в этих играх, у них нет опыта. Я очень разозлился из-за судьи в Товузе. Он кричал на наших игроков и жестко на них реагировал. Я хотел дать понять, что на моих игроков нельзя кричать. После этого произошел спор. Мне бы хотелось, чтобы АФФА взяла под строгий контроль судей низших лиг. В играх много проблем, потому что нет судьи-инспектора».

Он также высказал мнение о действиях своего игрока, которого наказали за оскорбление товарища по команде:

«Наш футболист никого не оскорбил. Только потому, что он позвал своего товарища по команде немного громче, рефери воспринял его слова как оскорбление. Показав мне красную карточку, он проявил совершенно другое отношение к нашей команде. Даже дети пришли и сказали, что судья им сказал: «Смотрите, что я сделаю с вами из-за вашего тренера». Не случайно он тогда показал нашему голкиперу красную карточку. С такой ситуацией я столкнулся впервые. Судья, который так говорит, должен быть отстранен от футбола. Они наказывают тренеров и игроков. Но кто накажет судью? Это показатель того, насколько испорчен наш футбол. На самом деле я не сказал судье ничего резкого. А он сделал то, что хотел».

35-летний бывший нападающий кратко ответил на вопрос, будет ли обжаловано решение:

«Наверное, клуб примет решение».

Отметим, что Р.Алиев был дисквалифицирован на 5 игр за оскорбление судей в матче с "Туран Товузом". Кроме того, в порядке исключения на команду был наложен штраф в размере 500 манатов.

İdman.biz

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