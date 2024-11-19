21 Ноября 2024
RU

Наша сборная заняла последнее место: 1 очко в 3 матчах

Азербайджанский футбол
Новости
19 Ноября 2024 16:09
51
Наша сборная заняла последнее место: 1 очко в 3 матчах

Сборная Азербайджана по футболу U-17 провела последний матч отборочного этапа чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.biz, подопечные Ильхама Ядуллаева, выступавшие в VI группе, сыграли с Румынией на выезде.

Наша команда, проигравшая Венгрии 0:4 и Греции 0:3, в последнем туре завоевала первое очко. Во встрече с Румынией наша сборная, проигрывавшая по ходу матча, в конце игры сравняла счет.

Алибей Мамедов забил единственный гол нашей команды в турнире. Набрав одно очко в трех матчах отборочного этапа, наша сборная заняла последнее место.

Отметим, что в другом матче группы встретились Венгрия и Греция. Матч завершился со счетом 2:2.

Отборочный этап ЕВРО-2025 U-17
Группа VI
III тур, 19 ноября
Азербайджан – Румыния – 1:1
Голы: Алибей Махмудов, 82 – Рарес Коман, 40
Судья: Микеле Бельтрано (Сан-Марино)
Стадион Национального футбольного центра Румынии.

1

Греция

3

2

1

0

8-2

7

2

Венгрия

3

1

2

0

6-2

5

3

Румыния

3

0

2

1

1-4

2

4

Азербайджан

3

0

1

2

1-8

1

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Капитан "Араз-Нахчывана" приступил к тренировкам
09:05
Азербайджанский футбол

Капитан "Араз-Нахчывана" приступил к тренировкам

Вадим Абдуллаев: "Я намерен подготовиться и сыграть в матче с "Туран Товузом"
Вели Гасымов: "В детском футболе большие проблемы"
09:00
Азербайджанский футбол

Вели Гасымов: "В детском футболе большие проблемы"

Бывший игрок сборной Азербайджана прокомментировал игру сборной
"Габала" победила со счетом 20:0
20 Ноября 21:31
Азербайджанский футбол

"Габала" победила со счетом 20:0

"Красно-черные" встретились с командой "Олимпия" из Агджабеди
Вальдемар Алмейда: "В футболе чудес не бывает"
20 Ноября 21:17
Азербайджанский футбол

Вальдемар Алмейда: "В футболе чудес не бывает"

Игрок из Буркина-Фасо заявил, что перерыв пошел команде на пользу
Рашад Садигов: "Я не вижу работы тренера на поле"
20 Ноября 21:04
Азербайджанский футбол

Рашад Садигов: "Я не вижу работы тренера на поле"

Бывший футболист сборной Азербайджана раскритиковал игру команды
Агасалим Мирджавадов: "Хоть я и не тренирую, у меня болит сердце"
20 Ноября 20:37
Азербайджанский футбол

Агасалим Мирджавадов: "Хоть я и не тренирую, у меня болит сердце"

Опытный специалист винит всех

Самое читаемое

Куда Фернанду Сантуш ведет нашу сборную? Навстречу играм с Андоррой
18 Ноября 13:22
Азербайджанский футбол

Куда Фернанду Сантуш ведет нашу сборную? Навстречу играм с Андоррой

В преддверии последнего тура Лиги наций УЕФА 2024/25 стало понятно, что сборная Азербайджана по футболу не сможет покинуть последнее место в своей группе и может вылететь в Лигу D
На расстоянии одной победы
18 Ноября 16:30
Азербайджанский футбол

На расстоянии одной победы

Матч, который пройдет в Сольне, станет 305-м испытанием в истории нашей команды
Международный сезон в гимнастике завершен
18 Ноября 13:40
Гимнастика

Международный сезон в гимнастике завершен

Последними официальными стартами были первое в истории первенство мира по паркуру среди юниоров, а также чемпионате мира по этой дисциплине, прошедшие в Китакюшу (Япония)
Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО
20 Ноября 01:36
Азербайджанский футбол

Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО

Сегодня сборная Азербайджана по футболу провела свою очередную игру