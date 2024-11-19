Наша сборная заняла последнее место: 1 очко в 3 матчах

Сборная Азербайджана по футболу U-17 провела последний матч отборочного этапа чемпионата Европы.
Как сообщает İdman.biz, подопечные Ильхама Ядуллаева, выступавшие в VI группе, сыграли с Румынией на выезде.
Наша команда, проигравшая Венгрии 0:4 и Греции 0:3, в последнем туре завоевала первое очко. Во встрече с Румынией наша сборная, проигрывавшая по ходу матча, в конце игры сравняла счет.
Алибей Мамедов забил единственный гол нашей команды в турнире. Набрав одно очко в трех матчах отборочного этапа, наша сборная заняла последнее место.
Отметим, что в другом матче группы встретились Венгрия и Греция. Матч завершился со счетом 2:2.
Отборочный этап ЕВРО-2025 U-17
Группа VI
III тур, 19 ноября
Азербайджан – Румыния – 1:1
Голы: Алибей Махмудов, 82 – Рарес Коман, 40
Судья: Микеле Бельтрано (Сан-Марино)
Стадион Национального футбольного центра Румынии.
|
1
|
Греция
|
3
|
2
|
1
|
0
|
8-2
|
7
|
2
|
Венгрия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6-2
|
5
|
3
|
Румыния
|
3
|
0
|
2
|
1
|
1-4
|
2
|
4
|
Азербайджан
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1-8
|
1
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