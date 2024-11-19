Наша сборная заняла последнее место: 1 очко в 3 матчах

Сборная Азербайджана по футболу U-17 провела последний матч отборочного этапа чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.biz, подопечные Ильхама Ядуллаева, выступавшие в VI группе, сыграли с Румынией на выезде.

Наша команда, проигравшая Венгрии 0:4 и Греции 0:3, в последнем туре завоевала первое очко. Во встрече с Румынией наша сборная, проигрывавшая по ходу матча, в конце игры сравняла счет.

Алибей Мамедов забил единственный гол нашей команды в турнире. Набрав одно очко в трех матчах отборочного этапа, наша сборная заняла последнее место.

Отметим, что в другом матче группы встретились Венгрия и Греция. Матч завершился со счетом 2:2.

Отборочный этап ЕВРО-2025 U-17

Группа VI

III тур, 19 ноября

Азербайджан – Румыния – 1:1

Голы: Алибей Махмудов, 82 – Рарес Коман, 40

Судья: Микеле Бельтрано (Сан-Марино)

Стадион Национального футбольного центра Румынии.

1 Греция 3 2 1 0 8-2 7 2 Венгрия 3 1 2 0 6-2 5 3 Румыния 3 0 2 1 1-4 2 4 Азербайджан 3 0 1 2 1-8 1

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