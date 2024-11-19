"Сумгайыт", глава которого пожаловался на журналистов, предстал перед судом

Футбольный клуб «Сумгайыт» предстал перед судом по обвинению в нарушении правил валютного регулирования.

Как сообщает İdman.biz, Центробанк вынес решение в отношении клуба по статье 430.4 Кодекса об административных правонарушениях (невозврат из-за рубежа валютных средств, уплаченных в установленные сроки в обмен на валютные средства, уплаченные авансом, если соответствующие товары не ввозятся, не выполняются работы или не оказываются услуги) составлен протокол о штрафе.

Согласно иску, футбольный клуб вывел валюту из страны в виде аванса на покупку услуг. Однако никаких услуг он не получил, а валюту в страну не вернули.

Позже протокол был отправлен на рассмотрение в Сумгайытский городской суд. В настоящее время протокол рассматривается в суде (Iqtisadiyyat.az).

Отметим, что за нарушение правил валютного регулирования должностные лица обязаны уплатить от 10 до 20 процентов от суммы валютных средств, являющихся непосредственным объектом административного правонарушения в размере от 20 до 30 процентов от суммы валютных средств, ставших объектом административного правонарушения.

Напомним, что президент футбольного клуба «Сумгаит» Риад Рафиев недавно подал в суд на журналистов Анара Шабаноглу и Ихтияра Аскерова. Глава клуба заявил, что представители СМИ его оскорбили. В своей жалобе Рафиев отметил, что в материалах журналистов содержатся высказывания, задевающие его честь и достоинство.

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