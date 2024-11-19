Наказан тренер, угрожавший судьям

Наказан Намик Ибрагимли, тренер «Мингячевира», выступающего в I лиге чемпионата Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, такое решение принял Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Тренер был наказан за свои действия в игре «Мингячевир» - «Баку Спортинг» VII тура. Ибрагимли получил красную карточку после второй желтой карточки на 72-й минуте матча.

Затем тренер оскорбил и угрожал судьям. АФФА дисквалифицировала его на 5 игр. «Мингячевир» оштрафован на 400 манат.

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