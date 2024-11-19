Рауф Алиев дисквалифицирован - ПРИЧИНА

Наказан бывший футболист сборной Азербайджана Рауф Алиев.

Как сообщает İdman.biz, такое решение принял Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Р.Алиев, являющийся главным тренером U-15 команды "Карабах", был наказан за свое поведение во встрече с "Туран Товузом". Его наказали красной карточкой за оскорбление арбитра на 67-й минуте выездного матча Лиги U-15.

После этого наставника дисквалифицировали на 5 игр за то, что после этого он оскорблял и угрожал судьям, и продолжал выкрикивать оскорбительные слова в адрес судей на протяжении всей игры. «Карабах» был оштрафован на 500 манатов в порядке исключения.

İdman.biz