Состоялось заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

İdman.biz сообщает, что на мероприятии была дана юридическая оценка событиям, произошедшим в играх XIII тура Премьер-лиги Мисли.

АФФА наказала два клуба.

"Нефтчи" был оштрафован на 800 манат за выход на поле посторонних лиц после домашнего матча с "Шамахы".

«Туран Товуз» был оштрафован на 800 манат за то, что болельщики гостей бросали на поле посторонние предметы в ходе выездного матча с «Сабаилом».

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