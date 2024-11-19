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Из команды, победившей Швецию, осталось всего 7 игроков

Азербайджанский футбол
Новости
19 Ноября 2024 13:32
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Из команды, победившей Швецию, осталось всего 7 игроков

В Лиге наций УЕФА по футболу сборная Азербайджана должна сегодня победить в Швеции, чтобы не вылететь в лигу D и сыграть в плей-офф. Но возможно ли это?

İdman.biz сообщает, что шведская команда уже обеспечила себе лидерство в группе и, соответственно, выход в лигу B. И этот момент, и тот факт, что наша сборная имеет опыт победы над представителем Скандинавии, вселяет некоторую надежду.

В прошлом году Швеция в рамках отборочного этапа ЕВРО-2024 разгромила дома Азербайджан со счетом 5:0, а затем проиграла в Баку со счетом 0:3 в неважной для них с турнирной точки зрения игре, в которой наша команда с 57-й минуты играла в меньшинстве.

Игроки, отличившиеся в прошлогоднем матче со Швецией - Эмин Махмудов (2 гола) и Ренат Дадашов (1) не смогут сыграть в сегодняшнем матче из-за травмы. А кто из тех, кто выступал за нас в той удачной игре, имеет шанс появиться на поле сейчас?

Из 16 игроков осталось только семь, а это значит, что поменялось больше половины состава. Бахлул Мустафазаде, получивший красную карточку в ноябрьской победе, а также Антон Кривоцюк, Торал Байрамов, Джошгун Диниев, Алексей Исаев, Рамиль Шейдаев и Махир Эмрели сегодня могут сыграть за нашу сборную.

После того матча сборная Швеции изменилась, причем в положительную сторону: она сыграла 11 игр, победила в них 7 раз и проиграла лишь 3. Как и у нас, главный тренер у них новый: Йон-Даль Томассон также является первым иностранным тренером команды за более чем 60 лет. До датчанина последним иностранцем, возглавлявшим сборную Швеции, был англичанин Джордж Рейнор в 1961 году.

Количество подряд беспроигрышных игр Швеции уже достигло 5. Сможет ли сборная Азербайджана остановить эту успешную для них серию?

Наша команда сумела выиграть по одной игре в каждом из двух предыдущих лет: 2:1 в Словакии в 2022 году, 2:0 в Эстонии в 2023 году. Сохранится ли эта традиция в 2024 году?

Вопросов много, а ответы найдутся в матче, который начнется сегодня в 23:45.

İdman.biz

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