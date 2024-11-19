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Четвертый финиш: Наша сборная не забьет в Швеции?

Азербайджанский футбол
Новости
19 Ноября 2024 12:09
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Четвертый финиш: Наша сборная не забьет в Швеции?

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет свою очередную игру.

İdman.biz сообщает, что наша команда завершает свой 4-й сезон в Лиге наций УЕФА.

Конечно, путь команды Фернанду Сантуша может продлиться до плей-офф и она может остаться в лиге С. А вот встреча со Швецией в Сольне станет последней в групповом этапе.

Наша сборная должна положить конец печальной традиции в выездных матчах. Дело в том, что в последних матчах нашей команды в Лиге наций гости не забивали. Азербайджан в этих матчах победил, проиграл и сыграл вничью со счетом 0:0.

Финиш первого сезона Лиги наций 2018 года выдался катастрофическим. Тогда наша команда, выступая в лиге D, пропустила 4 безответных гола на поле Косово, своего главного соперника в борьбе за выход в Лигу «С».

Через два года финиш состоялся в Люксембурге. На этот раз забить не смогли обе команды.

Единственный матч, в котором наша команда провела матч VI тура дома, случился в 2022 году. Азербайджан забил три безответных мяча в ворота казахстанцев в Баку.

Игры нашей команды в последнем туре Лиги наций УЕФА (ЛНУ):

20 ноября 2018. ЛНУ. Приштина. Косово – Азербайджан – 4:0
17 ноября 2020 г. ЛНУ. Люксембург. Люксембург - Азербайджан - 0:0
25 сентября 2022 г. ЛНУ. Баку. Азербайджан – Казахстан – 3:0

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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