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Без надежды на шведский сюрприз

Азербайджанский футбол
Аналитика
19 Ноября 2024 11:39
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Без надежды на шведский сюрприз

Сегодня матчем против Швеции сборная Азербайджана по футболу завершит выступление в Лиге наций. Весь вопрос заключается в том, удержится ли она каким-то чудом в своем нынешнем дивизионе С или же получит свое место среди аутсайдеров турнира. Это напрямую зависит от игры в Сольне.

Как передает İdman.biz, еще несколько дней назад команда имела прекрасный шанс покинуть последнее место в группе, для чего надо было обыгрывать в Габале эстонцев. Но этого не случилось, а нулевая ничья, по сути, сделало падение в дивизион D реальностью. Однако, с теоретической и практической точки зрения судьба нашей сборной остается в ее руках, для этого необходимо обыграть шведов на выезде.

Естественно, задача, мягко говоря, достаточно сложная. Даже с учетом разгромной победы над скандинавами в Баку (3:0) в отборочном турнире чемпионата Европы в прошлом году.

Несмотря на то, что подопечные Йона Даль-Томассона уже решили свою задачу, обеспечив победу в группе. Но рассчитывать на то, что хозяева немотивированы и сыграют спустя рукава не приходится. Это подтверждают и слова датского специалиста: «У нас остался один матч, мы хотим победить и нам есть ради чего играть в матче с Азербайджаном. Ведь мы хотим войти в число лучших в дивизионе С, чтобы получить путевку в плей-офф квалификации чемпионата мира». Поэтому, учитывая сказанное, шведы сыграют в полную силу и постараются порадовать своих болельщиков.

Что же может противопоставить сопернику сборная Азербайджана? Фернанду Сантуш остается при своих убеждениях: «В последних трех матчах я вижу прогресс в команде. Все это показывает, что мы на верном пути и нужно продолжать». Подобные высказывания напоминают мантру, хотя на фоне поражений в предыдущих встречах домашнюю ничью с Эстонией можно охарактеризовать как достижение. Однако встреча со шведами станет тяжелым испытанием, в котором шансы гостей будут мизерными.

Да, в атаке вновь доступен Махир Эмрели, отбывший дисквалификацию, зато из-за перебора желтых карточек будет отсутствовать Эльвин Джафаргулиев. Равно как и травмированный Рахиль Мамедов. Другое дело, что вряд ли соперник позволит сыграть нашей команде диктовать свою игру и не исключено, что гости будут с трудом выбираться на чужую половину поля - таковы нынешние реалии.

В любом случае, серьезных турнирных задач перед сборной Азербайджана не стоит. Надо просто постараться получить удовольствие от игры.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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