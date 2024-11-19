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Судьба нашей сборной в ее руках: ТОЛЬКО ПОБЕДА

Азербайджанский футбол
Новости
19 Ноября 2024 10:02
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Судьба нашей сборной в ее руках: ТОЛЬКО ПОБЕДА

Сегодня пройдут последние игры группового этапа Лиги наций УЕФА по футболу среди мужских сборных.

Как сообщает İdman.biz, финальный тур прояснит судьбу сборной Азербайджана, выступающей в 1-й группе лиги С.

То, что подопечные Фернанду Сантуша, набравшие всего 1 очко в 5 матчах, заняли последнее место в своей группе, стало известно в предпоследнем туре. Но сегодня определится, отправится ли наша команда сразу в лигу D или сыграет в плей-офф, чтобы остаться в лиге C.

Итак, судьба четырех последних сборных лиги будет определяться по их показателям. Две команды, показавшие лучший результат, встретятся с финалистами лиги D. Двое самых слабых вылетят напрямую.

Поскольку соревнования в остальных трех группах завершены, определились заочные соперники сборной Азербайджана и другие аутсайдеры. Латвия, являющаяся лучшей среди последних, обеспечила себе место в плей-офф. Литва, которая является самой слабой, уже сейчас может готовиться к выступлению в лиге D.

Судьба нашей сборной в ее руках. На данный момент Люксембург и Азербайджан претендуют на второе место в плей-офф. Ни одна из этих команд не выиграла. Наш соперник набрал три очка, а наша сборная - одно. Но Люксембург сыграл 6 матчей, а наша команда - 5.

Подопечные Сантуша сегодня могут увеличить свой очковый актив. Нашей сборной, которая является гостем Швеции, уже завоевавшей первое место в группе, необходимо побеждать, чтобы обойти Люксембург и выйти в плей-офф. Другого пути у нашей сборной нет. Команда Сантуша, которая только победив, сможет бороться в плей-офф, при любой потере очков вылетит в лигу D.

В случае завоевания места в плей-офф соперник определится в ходе жеребьевки 22 ноября. Возможными соперниками являются занявшие вторые места в лиге D Гибралтар и Мальта. Матчи плей-офф пройдут 26 и 31 марта 2026 года.

Отметим, что матч Швеция-Азербайджан, который пройдет в Сольне, начнется в 23:45 по бакинскому времени.

C4

Латвия

6

1

1

4

4-11

4

C3

Люксембург

6

0

3

3

3-7

3

C1

Азербайджан

5

0

1

4

3-11

1

C2

Литва

6

0

0

6

4-11

0

İdman.biz

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