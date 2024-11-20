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Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
20 Ноября 2024 01:36
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Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО

Сегодня сборная Азербайджана по футболу провела свою очередную игру.

Как сообщает İdman.biz, команда Фернанду Сантуша сыграла свой последний матч в групповом этапе Лиги наций УЕФА.

Наша команда, которая занимала последнее место в 1-й группе лиги С, сыграла в гостях со Швецией. Азербайджан должен был набрать очки, чтобы избежать попадания в лигу D и принять участие в плей-офф. Но шведы разгромили нашу команду со счетом 6:0. В результате Азербайджан вылетел в лигу D.

Лига Наций УЕФА

Лига С, Группа I

VI тур, 19 ноября

23:45. Швеция - Азербайджан - 6:0

Гол: Деян Кулусевски (10, 57), Виктор Дьёкереш (26, 37, 58, 70)

Незабитый пенальти: Александр Исак (49)

Судья: Павел Рачковски (Польша).

Швеция: 12. Виктор Йоханссон, 15. Карл Старфельт, 5. Габриэль Гудмунссон, 13. Кен Сема, 18. Ясин Айари, 16. Йеспер Карлстрём, 21. Деян Кулусевски (к), 14. Антон Салетрос, 22. Себастьян Нанаси, 17. Виктор Дьёкереш, 9. Александр Исак

Главный тренер: Йон-Даль Томассон

Азербайджан: 23. Рза Джафаров, 5. Антон Кривоцюк, 15. Бадави Гусейнов (к), 4. Бахлул Мустафазаде, 2. Амин Сейдиев, 6. Озан Джан Кокчу, 7. Джошгун Диниев, 20. Алексей Исаев, 17. Торал Байрамов, 10. Махир Эмрели, 9. Нариман Ахундзаде

Главный тренер: Фернанду Сантущ

Сольна. Стадион «Strawberry Arena».

1

Швеция

6

5

1

0

19-4

16

2

Словакия

6

4

1

1

10-5

13

3

Эстония

6

1

1

5

3-9

4

4

Азербайджан

6

0

1

5

3-17

1

İdman.biz

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