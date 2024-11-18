Утешение "Будет лучше со следующего года" или к 33-му финишу с 5 победами

Сборная Азербайджана по футболу проведет последний матч 2024 года.

Как сообщает İdman.biz, команда под руководством Фернанду Сантуша будет гостем Швеции в шестом туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

Этим визитом наша футбольная команда, являющаяся аутсайдером 1-й группы лиги С, завершит 33-й календарный год своей истории. Болельщики сборной, основанной в 1992 году, в 33-й раз провожают год с утешением и надеждой, что «со следующего года будет лучше».

Но сборная, которая пока не добилась прогресса, действуя по принципу «шаг вперед, два шага назад», пока не дает надежд на 2025 год. Сейчас наша команда отправляется на последний матч в году. Конечно, по нему сложно будет сделать выводы, что будет в году наступающем. Но в любом случае он немного может повлиять на то, с оптимизмом смотреть в будущее или с пессимизмом.

İdman.biz представляет обзор последних игр нашей сборной в предыдущих годах. Правда, единственная встреча в 1992 году оказалась одновременно первой и последней.

За последние 8 лет наша команда выиграла последний матч только один раз. Это произошло в товарищеском матче с Северной Македонией в 2022 году. Кстати, за этот период сборная при 2 ничьих и 5 поражениях 4 раза проиграла с крупным счетом. Финиш в последние три года был результативным. Каждый раз забивалось не менее 4 голов.

Всего наша сборная пять раз побеждала в последних матчах года. Три раза победа была с разницей в один гол, два раза - в 2. Наша сборная не проиграла 13 раз. Это стало возможным благодаря 8 ничьим.

Остальные 19 финишей ознаменовались поражением. Девять из них завершились с большой разницей.

17 сентября 1992 года. Гурджаани. ТМ. Грузия – Азербайджан – 6:3

8 июня 1993 года. Тегеран. МТ. Азербайджан – Казахстан U-21 – 3:3

13 декабря 1994 года. Трабзон. ЧЕ. Азербайджан – Франция – 0:2

15 ноября 1995 года. Трабзон. ЧЕ. Азербайджан – Польша – 0:0

10 ноября 1996 года. Баку. ЧМ. Азербайджан – Венгрия – 0:3

11 октября 1997 года. Цюрих. ЧМ. Швейцария – Азербайджан – 5:0

28 ноября 1998 года. Гянджа. ТМ. Азербайджан – Эстония – 2:1

9 октября 1999 года. Баку. ЧЕ. Азербайджан – Словакия – 0:1

11 октября 2000 года. Баку. ЧМ. Азербайджан – Турция – 0:1

7 октября 2001 года. Стокгольм. ЧМ. Швеция – Азербайджан – 3:0

20 ноября 2002 года. Баку. ЧЕ. Азербайджан – Уэльс – 0:2

20 декабря 2003 года. Эр-Рияд. ТМ. Саудовская Аравия – Азербайджан – 1:0

17 ноября 2004 года. Баку. ТМ. Азербайджан – Болгария – 0:0

12 октября 2005 года. Кардифф. ЧЕ. Уэльс – Азербайджан – 2:0

11 октября 2006 года. Брюссель. ЧМ. Бельгия – Азербайджан – 3:0

21 ноября 2007 года. Баку. ЧМ. Азербайджан – Бельгия – 0:1

19 ноября 2008 года. Баку. ТМ. Азербайджан – Албания – 1:1

18 ноября 2009 года. Аль-Айн. МТ. Азербайджан – Чехия – 2:0

17 ноября 2010 года. Подгорица. ТМ. Черногория – Азербайджан – 2:0

11 ноября 2011 года. Тирана. ТМ. Албания – Азербайджан – 0:1

14 ноября 2012. Белфаст. ЧЕ. Северная Ирландия – Азербайджан – 1:1

19 ноября 2013 года. Бишкек. ТМ. Кыргызстан – Азербайджан – 0:0

16 ноября 2014 года. Баку. ЧЕ. Азербайджан – Норвегия – 0:1

17 ноября 2015 года. Баку. ТМ. Азербайджан – Молдова – 2:1

11 ноября 2016. Белфаст. ЧМ. Северная Ирландия – Азербайджан – 4:0

8 октября 2017. Кайзерслаутерн. ЧМ. Германия – Азербайджан – 5:1

20 ноября 2018 года. Приштина. ЛНУ. Косово – Азербайджан – 4:0

19 ноября 2019. Трнава. ЧЕ. Словакия – Азербайджан – 2:0

17 ноября 2020. Люксембург. ЛНУ. Люксембург - Азербайджан - 0:0

14 ноября 2021 года. Баку. ТМ. Азербайджан – Катар – 2:2

20 ноября 2022. Скопье. ТМ. Шим. Македония – Азербайджан – 1:3

19 ноября 2023. Брюссель. ЧЕ. Бельгия – Азербайджан – 5:0

ЧМ – отборочный раунд чемпионата мира, ЧЕ – отборочный раунд чемпионата Европы, ЛНУ – Лига наций УЕФА, МТ – международный турнир, ТМ – товарищеский матч

Вугар Хейруллаев

İdman.biz