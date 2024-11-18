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Азербайджанский арбитр на важном для Азербайджана матче

Азербайджанский футбол
Новости
18 Ноября 2024 17:40
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Азербайджанский арбитр на важном для Азербайджана матче

Сегодня для сборной Азербайджана по футболу важен также матч между Люксембургом и Северной Ирландией в лиге С в рамках Лиги наций УЕФА. Интересно, что данную игру будут обслуживать азербайджанские арбитры под руководством Эльчина Масиева.

Как сообщает İdman.biz, это будет третий матч Масиева в качестве главного арбитра в матче между основными сборными.

Впервые Масиев в прошлом году отсудил матч между Швейцарией и Андоррой (3:0) в рамках отборочного раунда ЕВРО-2024. Он также был арбитром товарищеского матча между Танзанией и Монголией (3:0), проходившего в Баку в марте этого года.

Чтобы выйти в плей-офф для команд лиг C и D, сборная Азербайджана должна завтра победить Швецию, а Люксембург в другой группе не должен обыграть дома Северную Ирландию. Если Люксембург проиграет дома с разницей в 4-5 мячей, нашу команду устроит ничья в последнем матче.

İdman.biz

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