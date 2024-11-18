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На расстоянии одной победы

Азербайджанский футбол
Новости
18 Ноября 2024 16:30
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На расстоянии одной победы

Завтра сборная Азербайджана проведет свою следующую игру.

İdman.biz сообщает, что наша команда встретится со Швецией в VI туре группового этапа Лиги наций по футболу среди мужских сборных.

Матч, который пройдет в Сольне, станет 305-м испытанием в истории нашей команды. Свою первую игру наша команда провела 17 сентября 1992 года в городе Гурджуани против сборной Грузии и проиграла со счетом 3:6. На данный момент Азербайджан провел 304 игры. За этот период наши футболисты, выигравшие 61 раз, 79 матчей сыграли вничью и 164 раза проиграли. В предыдущих 303 матчах наши футболисты забили 235 голов и пропустили 505 мячей.

Это будет 166-я игра национальной сборной в рамках официальных турниров. Наша команда, сыгравшая в общей сложности 165 матчей на чемпионатах мира и Европы, и в Лиге наций, одержала 21 победу, 34 раза сыграла вничью и 110 раз проиграла. Азербайджан забил 101 гол и пропустил 329. В этих турнирах команда набрала 97 очков. Если завтра она одержит необходимую победу для выхода в плей-офф, то наберет 100 очков.

Сборная Азербайджана проведет свой 24-й матч в Лиге наций. На счету нашей команды 6 побед, 8 ничьих и 9 поражений. Наши игроки, забили 19 голов и пропустили 25.

Выездной матч станет шестым испытанием Фернанду Сантуша на посту главного тренера. Подопечные португальского тренера проиграли Швеции, Эстонии и Словакии с одинаковым счетом 1:3. Помимо этого было домашнее поражение от той же Словакии 0:2. Единственное очко было заработано в последней домашней игре с эстонцами - 0:0. Наша сборная при 1 ничьей и 4 поражениях забила 3 ​​гола и пропустила 11.

Отметим, что игра, которая состоится 19 ноября, начнется в 23:45 по бакинскому времени.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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