21 Ноября 2024
RU

Рауф Алиев: "Сантуш много чего говорит, но мы не на правильном пути" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
18 Ноября 2024 15:46
106
Рауф Алиев: "Сантуш много чего говорит, но мы не на правильном пути" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью бывшего футболиста сборной Азербайджана Рауфа Алиева сайту İdman.biz.

– Наша команда в Лиге наций сыграла с Эстонией нулевую ничью. Чего, на ваш взгляд, не хватило для победы?

– У нас были голевые эпизоды, как и в первой игре. На мой взгляд, команде не хватило того, кто поставит последнюю точку. Если бы мы больше играли в штрафной, у нас было бы больше шансов отличиться.

– Махир Эмрели не сыграл в матче из-за дисквалификации. Насколько полезным может быть его возвращение в матче со Швецией?

– Шансов против Швеции мало, даже если появится Махир. Но если бы в матче против эстонцев и Махир Эмрели и Ренат Дадашов были на поле, наша сборная сыграла бы лучше. Я не верю, что против Швеции кто-то что-нибудь сможет сделать.

– Как на судьбу матча повлияет тот факт, что Швеция уже вышла в лигу В?

– Не верю, что они будут играть расслабленно. На мой взгляд, Швеция подойдёт к матчу серьёзно. Нашей сборной будет очень сложно.

– Не исключено, что мы вылетим в лигу D. Как бы вы оценили нынешнюю ситуацию?

– Если мы вылетим, то это будет фиаско. Наша сборная могла завоевать очки в этой группе. Если мы вылетим в лигу D, значит, ничем не отличаемся от соперников, которые там. Мы слабы. Если бы это было не так, мы бы не оказались в таком положении.

– Главный тренер сборной Фернанду Сантуш говорит, что мы на правильном пути. Насколько вы согласны с этими словами?

– Он много чего говорит, но мы не на правильном пути. Если бы всё было не так, мы бы не попали в лигу D, набрали бы очки. У нас были шансы выиграть оба матча у эстонцев. Мы могли это сделать. Также можно было отобрать очки у других соперников. На мой взгляд, нынешний путь неправильный.

– А какой путь правильный? Нужно ли было приводить Сантуша в сборную?

– Я не смотрю на результаты, когда говорю. Я уже говорил, что нам нужны современные, молодые и местные тренеры.

– Тогда вина кроется в выборе тренера?

– Конечно, виноваты и игроки. Первая причина неудач - их нежелание играть. В сборной ты должен делать все, что от тебя зависит. Желания 2-3 игроков недостаточно для сборной. Каждый из 22-24 игроков должен быть таким. Но в наших матчах этого увидеть невозможно. Проблема исходит сначала от игроков, а затем от тренера.

Эмин Ага

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Капитан "Араз-Нахчывана" приступил к тренировкам
09:05
Азербайджанский футбол

Капитан "Араз-Нахчывана" приступил к тренировкам

Вадим Абдуллаев: "Я намерен подготовиться и сыграть в матче с "Туран Товузом"
Вели Гасымов: "В детском футболе большие проблемы"
09:00
Азербайджанский футбол

Вели Гасымов: "В детском футболе большие проблемы"

Бывший игрок сборной Азербайджана прокомментировал игру сборной
"Габала" победила со счетом 20:0
20 Ноября 21:31
Азербайджанский футбол

"Габала" победила со счетом 20:0

"Красно-черные" встретились с командой "Олимпия" из Агджабеди
Вальдемар Алмейда: "В футболе чудес не бывает"
20 Ноября 21:17
Азербайджанский футбол

Вальдемар Алмейда: "В футболе чудес не бывает"

Игрок из Буркина-Фасо заявил, что перерыв пошел команде на пользу
Рашад Садигов: "Я не вижу работы тренера на поле"
20 Ноября 21:04
Азербайджанский футбол

Рашад Садигов: "Я не вижу работы тренера на поле"

Бывший футболист сборной Азербайджана раскритиковал игру команды
Агасалим Мирджавадов: "Хоть я и не тренирую, у меня болит сердце"
20 Ноября 20:37
Азербайджанский футбол

Агасалим Мирджавадов: "Хоть я и не тренирую, у меня болит сердце"

Опытный специалист винит всех

Самое читаемое

Куда Фернанду Сантуш ведет нашу сборную? Навстречу играм с Андоррой
18 Ноября 13:22
Азербайджанский футбол

Куда Фернанду Сантуш ведет нашу сборную? Навстречу играм с Андоррой

В преддверии последнего тура Лиги наций УЕФА 2024/25 стало понятно, что сборная Азербайджана по футболу не сможет покинуть последнее место в своей группе и может вылететь в Лигу D
На расстоянии одной победы
18 Ноября 16:30
Азербайджанский футбол

На расстоянии одной победы

Матч, который пройдет в Сольне, станет 305-м испытанием в истории нашей команды
Международный сезон в гимнастике завершен
18 Ноября 13:40
Гимнастика

Международный сезон в гимнастике завершен

Последними официальными стартами были первое в истории первенство мира по паркуру среди юниоров, а также чемпионате мира по этой дисциплине, прошедшие в Китакюшу (Япония)
Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО
20 Ноября 01:36
Азербайджанский футбол

Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО

Сегодня сборная Азербайджана по футболу провела свою очередную игру