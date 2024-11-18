Рауф Алиев: "Сантуш много чего говорит, но мы не на правильном пути" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью бывшего футболиста сборной Азербайджана Рауфа Алиева сайту İdman.biz.

– Наша команда в Лиге наций сыграла с Эстонией нулевую ничью. Чего, на ваш взгляд, не хватило для победы?

– У нас были голевые эпизоды, как и в первой игре. На мой взгляд, команде не хватило того, кто поставит последнюю точку. Если бы мы больше играли в штрафной, у нас было бы больше шансов отличиться.

– Махир Эмрели не сыграл в матче из-за дисквалификации. Насколько полезным может быть его возвращение в матче со Швецией?

– Шансов против Швеции мало, даже если появится Махир. Но если бы в матче против эстонцев и Махир Эмрели и Ренат Дадашов были на поле, наша сборная сыграла бы лучше. Я не верю, что против Швеции кто-то что-нибудь сможет сделать.



– Как на судьбу матча повлияет тот факт, что Швеция уже вышла в лигу В?

– Не верю, что они будут играть расслабленно. На мой взгляд, Швеция подойдёт к матчу серьёзно. Нашей сборной будет очень сложно.



– Не исключено, что мы вылетим в лигу D. Как бы вы оценили нынешнюю ситуацию?

– Если мы вылетим, то это будет фиаско. Наша сборная могла завоевать очки в этой группе. Если мы вылетим в лигу D, значит, ничем не отличаемся от соперников, которые там. Мы слабы. Если бы это было не так, мы бы не оказались в таком положении.

– Главный тренер сборной Фернанду Сантуш говорит, что мы на правильном пути. Насколько вы согласны с этими словами?

– Он много чего говорит, но мы не на правильном пути. Если бы всё было не так, мы бы не попали в лигу D, набрали бы очки. У нас были шансы выиграть оба матча у эстонцев. Мы могли это сделать. Также можно было отобрать очки у других соперников. На мой взгляд, нынешний путь неправильный.

– А какой путь правильный? Нужно ли было приводить Сантуша в сборную?

– Я не смотрю на результаты, когда говорю. Я уже говорил, что нам нужны современные, молодые и местные тренеры.

– Тогда вина кроется в выборе тренера?

– Конечно, виноваты и игроки. Первая причина неудач - их нежелание играть. В сборной ты должен делать все, что от тебя зависит. Желания 2-3 игроков недостаточно для сборной. Каждый из 22-24 игроков должен быть таким. Но в наших матчах этого увидеть невозможно. Проблема исходит сначала от игроков, а затем от тренера.

Эмин Ага

İdman.biz