21 Ноября 2024
RU

После гола Парлак наш футбол не радует - 0:31

Азербайджанский футбол
Новости
18 Ноября 2024 15:32
54
После гола Парлак наш футбол не радует - 0:31

Наш футбол преследует безголевая засуха.

Как сообщает İdman.biz, у сборных Азербайджана по футболу, не побеждавших с осени 2024 года, имеются трудности с реализацией голевых моментов.

Наши сборные не забивали в последних 8 официальных матчах. Основная команда выступала в Лиге наций, женская сборная играла в плей-офф чемпионата Европы, а остальные - в отборочных этапах. Последний гол наших сборных был забит 25 октября. В тот день наша женская сборная проиграла Португалии со счетом 1:4. Единственный гол забила Назлыджан Парлак на 58-й минуте. После этого матча сыграли 5 наших разных сборных, но им не удалось отличиться в 8 сыгранных матчах.

Если учесть, что Назлыджан забила гол на 58-й минуте при счете 0:3, то наши команды не забивают в общей сложности 752 минуты. За этот период соперники забили 31 гол. Один из них забит в последние 32 минуты матча с Португалией, а остальные - в последних 8 матчах.

В этих играх наши основные женские и мужские сборные провели по одному матчу, а сборные U-19, U-17 и девушек и юношей - по два. В этих 8 матчах была 1 ничья и 7 поражений, 6 из которых разгромные.

29 октября. Женщины. Португалия – Азербайджан – 4:0
30 октября. U-17 (девушки). Сербия – Азербайджан – 10:0
2 ноября. U-17 (девушки). Азербайджан – Люксембург – 0:3
13 ноября. U-19 (юноши). Азербайджан – Исландия – 0:2
13 ноября. U-17 (юноши). Венгрия – Азербайджан – 4:0
16 ноября. U-19 (юноши). Ирландия – Азербайджан – 4:0
16 ноября. U-17 (юноши). Греция – Азербайджан – 3:0
16 ноября. Основная сборная. Азербайджан – Эстония – 0:0

Отметим, что завтра три наших сборных выйдут на поле. Основная сборная встретится со Швецией, U-19 – с Молдовой, U-17 – с Румынией.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Капитан "Араз-Нахчывана" приступил к тренировкам
09:05
Азербайджанский футбол

Капитан "Араз-Нахчывана" приступил к тренировкам

Вадим Абдуллаев: "Я намерен подготовиться и сыграть в матче с "Туран Товузом"
Вели Гасымов: "В детском футболе большие проблемы"
09:00
Азербайджанский футбол

Вели Гасымов: "В детском футболе большие проблемы"

Бывший игрок сборной Азербайджана прокомментировал игру сборной
"Габала" победила со счетом 20:0
20 Ноября 21:31
Азербайджанский футбол

"Габала" победила со счетом 20:0

"Красно-черные" встретились с командой "Олимпия" из Агджабеди
Вальдемар Алмейда: "В футболе чудес не бывает"
20 Ноября 21:17
Азербайджанский футбол

Вальдемар Алмейда: "В футболе чудес не бывает"

Игрок из Буркина-Фасо заявил, что перерыв пошел команде на пользу
Рашад Садигов: "Я не вижу работы тренера на поле"
20 Ноября 21:04
Азербайджанский футбол

Рашад Садигов: "Я не вижу работы тренера на поле"

Бывший футболист сборной Азербайджана раскритиковал игру команды
Агасалим Мирджавадов: "Хоть я и не тренирую, у меня болит сердце"
20 Ноября 20:37
Азербайджанский футбол

Агасалим Мирджавадов: "Хоть я и не тренирую, у меня болит сердце"

Опытный специалист винит всех

Самое читаемое

Куда Фернанду Сантуш ведет нашу сборную? Навстречу играм с Андоррой
18 Ноября 13:22
Азербайджанский футбол

Куда Фернанду Сантуш ведет нашу сборную? Навстречу играм с Андоррой

В преддверии последнего тура Лиги наций УЕФА 2024/25 стало понятно, что сборная Азербайджана по футболу не сможет покинуть последнее место в своей группе и может вылететь в Лигу D
На расстоянии одной победы
18 Ноября 16:30
Азербайджанский футбол

На расстоянии одной победы

Матч, который пройдет в Сольне, станет 305-м испытанием в истории нашей команды
Международный сезон в гимнастике завершен
18 Ноября 13:40
Гимнастика

Международный сезон в гимнастике завершен

Последними официальными стартами были первое в истории первенство мира по паркуру среди юниоров, а также чемпионате мира по этой дисциплине, прошедшие в Китакюшу (Япония)
Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО
20 Ноября 01:36
Азербайджанский футбол

Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО

Сегодня сборная Азербайджана по футболу провела свою очередную игру