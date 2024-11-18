После гола Парлак наш футбол не радует - 0:31

Наш футбол преследует безголевая засуха.

Как сообщает İdman.biz, у сборных Азербайджана по футболу, не побеждавших с осени 2024 года, имеются трудности с реализацией голевых моментов.

Наши сборные не забивали в последних 8 официальных матчах. Основная команда выступала в Лиге наций, женская сборная играла в плей-офф чемпионата Европы, а остальные - в отборочных этапах. Последний гол наших сборных был забит 25 октября. В тот день наша женская сборная проиграла Португалии со счетом 1:4. Единственный гол забила Назлыджан Парлак на 58-й минуте. После этого матча сыграли 5 наших разных сборных, но им не удалось отличиться в 8 сыгранных матчах.

Если учесть, что Назлыджан забила гол на 58-й минуте при счете 0:3, то наши команды не забивают в общей сложности 752 минуты. За этот период соперники забили 31 гол. Один из них забит в последние 32 минуты матча с Португалией, а остальные - в последних 8 матчах.

В этих играх наши основные женские и мужские сборные провели по одному матчу, а сборные U-19, U-17 и девушек и юношей - по два. В этих 8 матчах была 1 ничья и 7 поражений, 6 из которых разгромные.

29 октября. Женщины. Португалия – Азербайджан – 4:0

30 октября. U-17 (девушки). Сербия – Азербайджан – 10:0

2 ноября. U-17 (девушки). Азербайджан – Люксембург – 0:3

13 ноября. U-19 (юноши). Азербайджан – Исландия – 0:2

13 ноября. U-17 (юноши). Венгрия – Азербайджан – 4:0

16 ноября. U-19 (юноши). Ирландия – Азербайджан – 4:0

16 ноября. U-17 (юноши). Греция – Азербайджан – 3:0

16 ноября. Основная сборная. Азербайджан – Эстония – 0:0

Отметим, что завтра три наших сборных выйдут на поле. Основная сборная встретится со Швецией, U-19 – с Молдовой, U-17 – с Румынией.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz