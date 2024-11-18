Когда Рахиль Мамедов вернется на поле?

"Чувствую себя хорошо".

Об этом İdman.biz заявил футболист сборной Азербайджана Рахиль Мамедов.

28-летний центральный защитник не исключил, что из-за травмы может пропустить до 30 дней:

«У меня растяжение мышцы бедра второй степени. Поэтому все зависит от лечения. Заживление травмы может занять до 30 дней. Но, возможно, начну тренироваться через 20-25 дней. Поэтому меня исключили из сборной. Прохожу физиотерапию. Все остальное в порядке».

Отметим, что Мамедов получил травму в матче Лиги наций УЕФА с Эстонией (0:0) в Габале.

Банучичек Гусейнли

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