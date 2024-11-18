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3-й визит в Швецию

Азербайджанский футбол
Новости
18 Ноября 2024 12:43
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3-й визит в Швецию

Завтра сборная Азербайджана встретится со Швецией.

İdman.biz сообщает, что матч VI тура Лиги наций пройдет в Сольне.

Встреча 1-й группы лиги С станет шестой игрой между двумя командами. В предыдущих 5 играх было зафиксировано превосходство представителя Скандинавии.

Наша сборная выиграла одну встречу, а шведы - четыре. Соперники, которые ранее ни разу не играли вничью, не встречались в товарищеских матчах. Все матчи прошли в рамках официальных турниров.

Игры сборных Азербайджана и Швеции также отличаются результативностью. В 5 матчах было забито 16 голов, четырежды отличилась наша команда, 12 раз - соперник.

Сборная Азербайджана, не забивавшая в первых трёх матчах, в двух последних играх нашла путь к воротам соперника. Во всех четырех матчах в XXI веке победившая команда забивала минимум 3 гола.

Наша команда, в третий раз отправившаяся в Швецию, ранее возвращалась из Скандинавии с сухими и крупными поражениями - 0:3, 0:5.

Швеция - Азербайджан: Все игры

2 сентября 2000 года. Баку. ЧМ. Азербайджан – Швеция – 0:1
7 октября 2001 года. Стокгольм. ЧМ. Швеция – Азербайджан – 3:0
27 марта 2023. Сольна. ЧЕ. Швеция – Азербайджан – 5:0
16 ноября 2023 года. Баку. ЧЕ. Азербайджан – Швеция – 3:0
5 сентября. Баку. ЛНУ. Азербайджан – Швеция – 1:3

ЧМ – отборочная игра чемпионата мира, ЧЕ – отборочная игра чемпионата Европы, ЛНУ – Лига наций УЕФА

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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