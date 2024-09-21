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Команда Рената выиграла

Азербайджанский футбол
Новости
21 Сентября 2024 22:38
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Команда Рената выиграла

Азербайджанский футболист Ренат Дадашов провел свою очередную игру в Первой лиге Турции.

Как сообщает İdman.biz, «Анкарагюджю», за который он играет, в 6-м туре встретился с «Сакарьяспором».

Представитель Анкары победил дома со счетом 2:1. Рената, находившегося в стартовом составе, заменили на 60-й минуте. Он также был наказан желтой карточкой. В заявке на участие не было указано имя молодого Гасана Назарлы, также выступающего за "Анкарагюджю".

Отметим, что команда Дадашова занимает 8-е место с 9 очками после 6 туров.

İdman.biz

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