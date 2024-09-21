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"Нам нужны новые игроки"

Азербайджанский футбол
Новости
21 Сентября 2024 21:09
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"Нам нужны новые игроки"

«Прошла интересная игра. Обе команды старались показать на поле свой стиль игры».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Араз-Нахчывана» Эльмар Бахшиев.

Молодой специалист прокомментировал игру против «Туран Товуза» в рамках VII тура Премьер-лиги Мисли:

«Мы победили, поздравляю команду. Мы можем развиваться, у нас есть хороший потенциал для этого. Чем больше у нас уверенности, тем лучше мы выступим. Игрокам всегда нравится играть в Товузе во имя футбола. Мои игроки не чувствовали давления, потому что все они опытные. Они хорошо поработали на поле и добились результата. Мы приехали сюда не с мыслью, что будем первыми, кто впервые в нынешнем сезоне победит "Туран Товуз". В чемпионате придется максимально подготовиться против каждой команды, чтобы добиться успеха. Как команда, мы сегодня сыграли хорошо. Трудно сказать, что произойдет в будущем. Нам нужны новые игроки для расширения нашего состава. Если у нас будет широкий состав, мы будем играть лучше».

Отметим, что «Араз-Нахчыван» победил на выезде со счетом 2:1.

İdman.biz

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