Первый в сезоне, 234-й в истории

Первый автогол был зафиксирован в сезоне 2024/25 нынешней Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.biz, это произошло в матче VII тура между "Карабахом" и "Нефтчи" (4:0).

Роберт Бауэр, футболист гостей, забил мяч в свои ворота. Это 234-й автогол в истории национальных чемпионатов.

Футболисты «Нефтчи» в 25-й раз на чемпионате Азербайджана забили мяч в свои ворота. Это антирекорд в истории соревнований. «Карабах» в 34-й раз порадовался голу соперника, побив тем самым собственный рекорд.

Отметим, что 8 автоголов "Нефтчи" совпали со встречами с "Карабахом".

İdman.biz