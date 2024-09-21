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Первый в сезоне, 234-й в истории

Азербайджанский футбол
Новости
21 Сентября 2024 14:54
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Первый в сезоне, 234-й в истории

Первый автогол был зафиксирован в сезоне 2024/25 нынешней Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.biz, это произошло в матче VII тура между "Карабахом" и "Нефтчи" (4:0).

Роберт Бауэр, футболист гостей, забил мяч в свои ворота. Это 234-й автогол в истории национальных чемпионатов.

Футболисты «Нефтчи» в 25-й раз на чемпионате Азербайджана забили мяч в свои ворота. Это антирекорд в истории соревнований. «Карабах» в 34-й раз порадовался голу соперника, побив тем самым собственный рекорд.

Отметим, что 8 автоголов "Нефтчи" совпали со встречами с "Карабахом".

İdman.biz

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