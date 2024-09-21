Немецкая пресса: "Все возлагают надежды на Эмрели"

Нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели сегодня может дебютировать в клубе II Бундеслиги Германии «Нюрнберге».

Как сообщает İdman.biz, "Bild" опубликовал статью под заголовком "Все возлагают надежды на Эмрели".

В статье опубликовано мнение главного тренера команды Мирослава Клозе о Махире перед игрой:

«Махир на правильном пути. Но он еще не готов играть 90 минут. Я верю, что когда придет время Эмрели, он изменит ситуацию. Махир показал это даже на тренировках».

Отметии, что «Нюрнберг» сегодня в 6-м туре встретится с «Гертой». Матч начнется в 15:00.

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