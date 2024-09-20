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Гурбан Гурбанов: "Нефтчи" вернет прежние результаты"

Азербайджанский футбол
Новости
20 Сентября 2024 23:15
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Гурбан Гурбанов: "Нефтчи" вернет прежние результаты"

"Это была важная победа. Мы играли против очень хорошей команды. Глядя на последние результаты "Нефтчи", мы знали, что они будут готовиться очень серьезно. Мы чувствовали это на поле".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

Опытный специалист так прокомментировал победу над «Нефтчи» в VII туре Премьер-лиги Мисли:

«Хотя в первом тайме мы забили три гола, к перерыву они были более атакующей командой. Во втором тайме они пошли на риск. Мы приложили много усилий. Результат был очень важен. Спасибо болельщикам обеих команд, они болели очень культурно. Желаю успехов «Нефтчи» и Роману Григорчуку».

Гурбан Гурбанов коснулся и выступления «Нефтчи»:

«Хотя «Нефтчи» - наш соперник, я сам был болельщиком этой команды. Я там играл, был главным тренером. Эти результаты не приятны ни для кого из нас. Надо набраться терпения. Это футбол, у каждого из нас может быть такое. Не гарантировано, что "Карабах" станет чемпионом. Я не хочу такого провала ни для одной команды. Каждая из них - наша. Мы все становимся одним целым в еврокубках. Думаю, надо терпеливо ждать. Когда такое случается, я думаю, что и от такого есть польза. «Нефтчи» - клуб с многолетней историей. В конце концов они вернут прежние результаты».

Отметим, что "Карабах" забил 4 безответных мяча в ворота "Нефтчи".

İdman.biz

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