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Роман Григорчук: "Принимаю всю критику по поводу игры "Нефтчи"

Азербайджанский футбол
Новости
20 Сентября 2024 22:49
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Роман Григорчук: "Принимаю всю критику по поводу игры "Нефтчи"

«Повторю то, что сказал несколько раз, что мне неприятно, так это то, что мы не можем порадовать наших болельщиков. Мне трудно это пережить. Но я уверен, что мы порадуем их хорошим футболом и заслуженной победой. Обещаю, что мы доставим им эту радость».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Нефтчи» Роман Григорчук.

Украинский специалист прокомментировал разгромное поражение от "Карабаха" в VIII туре чемпионата Азербайджана:

«Мы понимали, что лучшее, что мы можем сделать, - это сыграть с мячом в атаке. Мы надеялись на это и старались больше играть в мяч и больше атаковать. Мы не смогли сделать это на том уровне, который хотели. Это не только наша вина. Этому помешала сила противника. В плане защиты мы хотели прессинговать соперника впереди. Но это не получилось полностью. Против таких качественных и быстрых игроков позиционная защита команды может оказаться для нас сложной. Вот почему мы хотели прессинговать впереди».

Григорчук объявил, что главным капитаном команды является Рамиль Шейдаев:

«По состоянию со вчерашнего дня главным капитаном нашей команды является Рамиль Шейдаев, вторым - Юри Матиас, третьим - Роберт Бауэр. Это мое решение. Команде не хватает времени, чтобы показать ту игру, которую мы хотим. Но сейчас я предпочитаю молчать. Разные люди видят эту ситуацию по-разному. Но я принимаю всю критику по поводу игры «Нефтчи». Идет глубокий анализ всего произошедшего. Я спокоен и расслаблен. Я верю в наших игроков. Мы верим, что вы увидите, как «Нефтчи» играет в хороший футбол и побеждает с хорошими результатами».

Отметим, что «Нефтчи» не смог победить после 7 туров.

İdman.biz

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