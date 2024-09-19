Второе поражение нашей сборной

Сегодня женская сборная Азербайджана по футболу U15 провела свою вторую игру на Турнире развития УЕФА, организованном в столице Беларуси Минске.

İdman.biz сообщает, что наша национальная сборная встретилась со сборной Узбекистана соответствующей возрастной группы в Учебно-тренировочном центре Белорусской федерации футбола. Матч завершился победой Узбекистана со счетом 1:2. Кенуль Гусейнова забила гол за нашу сборную на 76-й минуте.

22 сентября сборная Азербайджана проведет свой последний матч против сборной России.

Отметим, что наша сборная в первой игре проиграла Беларуси со счетом 1:8.

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