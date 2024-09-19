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Наша сборная опустилась в рейтинге ФИФА

Азербайджанский футбол
Новости
19 Сентября 2024 12:27
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Наша сборная опустилась в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала новый рейтинговый список национальных сборных.

İdman.biz сообщает, что наша команда опустилась на 2 позиции.

В рейтинге, опубликованном за сентябрь сборная занимает 113-е место с 1173,15 очка.

Лучший показатель среди соперников нашей команды по Лиге наций УЕФА у Швеции (1528,18 балла). Она поднялась на 1 позицию и занимает 28-е место. Словакия (1485,89 балла) поднялась на 2 позиции и занимает 42-е место. Эстония (1140,39 балла), поднявшаяся на 1 место, занимает 122-ю строчку.

Отметим, что свою следующую игру Азербайджан проведет 11 октября против Эстонии.

İdman.biz

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