14-тысячный гол в чемпионатах Азербайджана

Забит 14-тысячный гол в истории чемпионатов Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, этот юбилей совпал с матчем между «Сабахом» и «Туран Товузом» (2:2) в шестом туре Премьер-лиги Азербайджана.

Второй гол в матче стал 14-тысячным за 32-летнюю историю чемпионатов страны. Автором этого мяча стал Родерик Миллер.

Юбилейный гол случился в 5762-м матче за 33 сезона. 278 из этих матчей закончились техническим результатом. В 5484 матчах было забито 14002 гола.

Отметим, что Мехман Алишанов забил первый гол чемпионата страны. Он отличился во встрече «Карабах» - «Иншаатчы» (Сабирабад), состоявшейся 3 мая 1992 года.

İdman.biz