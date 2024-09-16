16 Сентября 2024
RU

14-тысячный гол в чемпионатах Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
16 Сентября 2024 11:09
49
14-тысячный гол в чемпионатах Азербайджана

Забит 14-тысячный гол в истории чемпионатов Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, этот юбилей совпал с матчем между «Сабахом» и «Туран Товузом» (2:2) в шестом туре Премьер-лиги Азербайджана.

Второй гол в матче стал 14-тысячным за 32-летнюю историю чемпионатов страны. Автором этого мяча стал Родерик Миллер.

Юбилейный гол случился в 5762-м матче за 33 сезона. 278 из этих матчей закончились техническим результатом. В 5484 матчах было забито 14002 гола.

Отметим, что Мехман Алишанов забил первый гол чемпионата страны. Он отличился во встрече «Карабах» - «Иншаатчы» (Сабирабад), состоявшейся 3 мая 1992 года.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Будут более сложные игры" - ИНТЕРВЬЮ
16:49
Азербайджанский футбол

"Будут более сложные игры" - ИНТЕРВЬЮ

"Мы должны быть готовы ко всему"
Очередной трансфер "Габалы"
15:51
Азербайджанский футбол

Очередной трансфер "Габалы"

С нападающим подписан контракт сроком 1+1
Нигерийский футболист в "Габале"
13:37
Азербайджанский футбол

Нигерийский футболист в "Габале"

22-летний полузащитник был взят в аренду сроком на один год
"Нас ждет сложная игра"
12:24
Азербайджанский футбол

"Нас ждет сложная игра"

"Я верю, что в Товузе мы добьемся хорошего результата"
Юбилейный матч Айхана Аббасова
11:57
Азербайджанский футбол

Юбилейный матч Айхана Аббасова

За свою карьеру он поработал в четырех клубах
Юбилей Урфана Аббасова
11:02
Азербайджанский футбол

Юбилей Урфана Аббасова

Юбилей 31-летнего защитника "Араз-Нахчывана" совпал с VI туром азербайджанской премьер-лиги

Самое читаемое

Юсифов выиграл серебро Гран-При, бронза у Байрамова и Пашаева
13 Сентября 20:36
Дзюдо

Юсифов выиграл серебро Гран-При, бронза у Байрамова и Пашаева

Сегодня в Загребе начался Гран-При по дзюдо

Азербайджан проиграл Индии и сыграл вничью с Украиной
15 Сентября 22:41
Шахматы

Азербайджан проиграл Индии и сыграл вничью с Украиной

В (Будапеште) продолжается 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
В Баку завершились вторые свободные заезды команд "Формулы-1" - ФОТО
13 Сентября 18:00
Формула 1

В Баку завершились вторые свободные заезды команд "Формулы-1" - ФОТО

В соревновании приняли участие 10 команд
"Шамахы" и "Карабах" победили - ВИДЕО
14 Сентября 20:51
Азербайджанский футбол

"Шамахы" и "Карабах" победили - ВИДЕО

Сегодня состоялись две игры VI тура Премьер-лиги Азербайджана