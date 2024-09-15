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"Мы одержали очень важную победу"

Азербайджанский футбол
Новости
15 Сентября 2024 20:54
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"Мы одержали очень важную победу"

«Мы завоевали три важных очка. Игра началась для нас удачно».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Зире" Рашад Садыхов.

Молодой специалист прокомментировал победу со счетом 2:0 над «Нефтчи» в VI туре Премьер-лиги Азербайджана:

«На первой минуте, оказывая давление, мы отобрали мяч и поразили ворота. Мы открыли счет. После этого игра была больше в середине, в первом тайме у нас было территориальное преимущество. Знали, что после перерыва соперник пойдет вперед. Наши игроки не потеряли темпа и мы забили нужный второй гол. Мы одержали очень важную для нас победу. Я доволен игроками. У нас было два поражения в чемпионате. Результат очень важен психологически. Ничья также не считалась бы плохим результатом".

Отметим, что "Зира" после 5 игр набрала 9 очков.

İdman.biz

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