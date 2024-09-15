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U-18 будет готовиться в Габале

Азербайджанский футбол
Новости
15 Сентября 2024 13:56
21
U-18 будет готовиться в Габале

Сборная Азербайджана по футболу U-18 проведет учебно-тренировочный сбор.

Как сообщает İdman.biz, подготовка в Габале продлится с 16 по 24 сентября.

В состав команды вошли 24 игрока. В рамках подготовки U-18 проведет 2 контрольных матча.

Состав команды U-18:

Н

ИМЯ / фамилия

клуб

1

Хабиб Хушанов

Габала

2

Теймур Гасанов

Qarabağ

3

Афтандил Арыхов

Сумгаит

4

Рафаэль Гусейнов

Марсет (Испания)

5

Акпер Магеррамов

Сабах

6

Масуд Алишанлы

Карабах

7

Джавид Меликов

Карабах

8

Мурад Мустафаев

Нефтчи

9

Рашад Алышов

Карабах

10

Сейди Данзиев

Сабах

11

Рамин Авазов

Сабах

12

Исмаил Алекперов

Марсет (Испания)

13

Бабамирза Мехтиев

Сабах

14

Эльнур Джаббарлы

Сумгаит

15

Эмин Фейзуллаев

Сабах

16

Адыгозел Акперов

Араз-Нахчыван

17

Мурад Мамедов

Нефтчи

18

Амир Алиев

Сабах

19

Назим Гусейнов

Араз-Нахчыван

20

Зия Шекерханов

Габала

21

Алиакпер Рзазаде

Карабах

22

Фариз Гусейнов

Сабаил

23

Ниджат Гулиев

Туран Товуз

24

Роял Фарзуллазаде

Нефтчи

İdman.biz

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