U-18 будет готовиться в Габале

Сборная Азербайджана по футболу U-18 проведет учебно-тренировочный сбор.
Как сообщает İdman.biz, подготовка в Габале продлится с 16 по 24 сентября.
В состав команды вошли 24 игрока. В рамках подготовки U-18 проведет 2 контрольных матча.
Состав команды U-18:
|
Н
|
ИМЯ / фамилия
|
клуб
|
1
|
Хабиб Хушанов
|
Габала
|
2
|
Теймур Гасанов
|
Qarabağ
|
3
|
Афтандил Арыхов
|
Сумгаит
|
4
|
Рафаэль Гусейнов
|
Марсет (Испания)
|
5
|
Акпер Магеррамов
|
Сабах
|
6
|
Масуд Алишанлы
|
Карабах
|
7
|
Джавид Меликов
|
Карабах
|
8
|
Мурад Мустафаев
|
Нефтчи
|
9
|
Рашад Алышов
|
Карабах
|
10
|
Сейди Данзиев
|
Сабах
|
11
|
Рамин Авазов
|
Сабах
|
12
|
Исмаил Алекперов
|
Марсет (Испания)
|
13
|
Бабамирза Мехтиев
|
Сабах
|
14
|
Эльнур Джаббарлы
|
Сумгаит
|
15
|
Эмин Фейзуллаев
|
Сабах
|
16
|
Адыгозел Акперов
|
Араз-Нахчыван
|
17
|
Мурад Мамедов
|
Нефтчи
|
18
|
Амир Алиев
|
Сабах
|
19
|
Назим Гусейнов
|
Араз-Нахчыван
|
20
|
Зия Шекерханов
|
Габала
|
21
|
Алиакпер Рзазаде
|
Карабах
|
22
|
Фариз Гусейнов
|
Сабаил
|
23
|
Ниджат Гулиев
|
Туран Товуз
|
24
|
Роял Фарзуллазаде
|
Нефтчи
İdman.biz