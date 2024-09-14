«Сумгаит» проиграл «Шамахы» со счетом 0:1 в 6-м туре Премьер-лиги.

İdman.biz сообщает, что главный тренер «Сумгаита» Самир Абасов ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, состоявшейся после матча:

- Поздравляю соперника. Айхан Аббасов построил боевую команду. Мы пропустили быстрый гол. У нас была возможность сравнять счет. Но мы не смогли ею воспользоваться. Поскольку соперник закрылся в конце игры, нам было сложно забить. Будем готовиться к будущим играм. Такой период случается с каждой командой. Это начало чемпионата. Игроки не полностью готовы. Но это не оправдание.

- Вы проиграли 3 игры подряд. Есть ли у вас надежда выйти из этой ситуации?

- Конечно, есть. Когда ребята будут в полной форме, будут и результаты. Мы сегодня не сбалансированная физически команда. Мы знали, что будем сложно. Чемпионат еще только начинается. У нас были подобные проблемы в прошлом году. Мы должны быть терпеливыми в плохие дни. Спорами и драками ничего ничего не достигнешь.

- У соперника были высокие центральные защитники, но ваши игроки предпочитали верховые пасы. С чем это было связано?

- Мы не могли создавать опасность в штрафной. Поэтому надеялись, что игроки соперника допустят ошибку.

İdman.biz