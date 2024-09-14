15 Сентября 2024
RU

"Такой период случается с каждой командой"

Азербайджанский футбол
Новости
14 Сентября 2024 19:24
56
"Такой период случается с каждой командой"

«Сумгаит» проиграл «Шамахы» со счетом 0:1 в 6-м туре Премьер-лиги.

İdman.biz сообщает, что главный тренер «Сумгаита» Самир Абасов ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, состоявшейся после матча:

- Поздравляю соперника. Айхан Аббасов построил боевую команду. Мы пропустили быстрый гол. У нас была возможность сравнять счет. Но мы не смогли ею воспользоваться. Поскольку соперник закрылся в конце игры, нам было сложно забить. Будем готовиться к будущим играм. Такой период случается с каждой командой. Это начало чемпионата. Игроки не полностью готовы. Но это не оправдание.

- Вы проиграли 3 игры подряд. Есть ли у вас надежда выйти из этой ситуации?

- Конечно, есть. Когда ребята будут в полной форме, будут и результаты. Мы сегодня не сбалансированная физически команда. Мы знали, что будем сложно. Чемпионат еще только начинается. У нас были подобные проблемы в прошлом году. Мы должны быть терпеливыми в плохие дни. Спорами и драками ничего ничего не достигнешь.

- У соперника были высокие центральные защитники, но ваши игроки предпочитали верховые пасы. С чем это было связано?

- Мы не могли создавать опасность в штрафной. Поэтому надеялись, что игроки соперника допустят ошибку.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Шамахы" и "Карабах" победили - ВИДЕО
14 Сентября 20:51
Азербайджанский футбол

"Шамахы" и "Карабах" победили - ВИДЕО

Сегодня состоялись две игры VI тура Премьер-лиги Азербайджана
"После этого будет сложнее"
14 Сентября 19:28
Азербайджанский футбол

"После этого будет сложнее"

"Мы многого хотим от него в атаке"
Билет на матч с "Тоттенхэмом" для болельщиков "Карабаха" - 80 евро
13 Сентября 23:32
Футбол

Билет на матч с "Тоттенхэмом" для болельщиков "Карабаха" - 80 евро

Желающие поддержать агдамский клуб, могут купить ваучеры онлайн на сайте iTicket.az
"Мы должны улучшить нашу игру"
13 Сентября 22:44
Футбол

"Мы должны улучшить нашу игру"

"К сожалению, не смогли забить гол в первом тайме"
"В предстоящих играх мы увидим тот "Кяпаз", который хотим"
13 Сентября 22:22
Футбол

"В предстоящих играх мы увидим тот "Кяпаз", который хотим"

" Мы не позволяли создавать голевые моменты, но у соперника было преимущество"
Состоялось очередное заседание Исполкома АФФА - ФОТО
13 Сентября 21:31
Азербайджанский футбол

Состоялось очередное заседание Исполкома АФФА - ФОТО

На заседании были одобрены изменения, внесенные в состав Дисциплинарного комитета

Самое читаемое

Первый турецкий футболист - претендент на "Золотой мяч" за последний 21 год
13 Сентября 16:26
Мировой футбол

Первый турецкий футболист - претендент на "Золотой мяч" за последний 21 год

Лучший в Серии А по оценкам "SofaScore" в последних двух сезонах
Шахматная олимпиада: мужчины обыграли Финляндию, женщины - Австралию - ФОТО - ВИДЕО
12 Сентября 22:47
Шахматы

Шахматная олимпиада: мужчины обыграли Финляндию, женщины - Австралию - ФОТО - ВИДЕО

В Будапеште (Венгрия) набирает ход 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
Юсифов выиграл серебро Гран-При, бронза у Байрамова и Пашаева
13 Сентября 20:36
Дзюдо

Юсифов выиграл серебро Гран-При, бронза у Байрамова и Пашаева

Сегодня в Загребе начался Гран-При по дзюдо

Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международных соревнованиях - ФОТО
12 Сентября 18:47
Другие

Фарид Гаибов встретился со спортсменами, добившимися успехов на международных соревнованиях - ФОТО

Некоторым специалистам спорта, удостоенным званий "Заслуженный тренер Азербайджанской Республики" и "Заслуженный деятель физической культуры и спорта Азербайджанской Республики", были вручены соответствующие сертификаты и нагрудные знаки