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Состоялось очередное заседание Исполкома АФФА - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
13 Сентября 2024 21:31
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Состоялось очередное заседание Исполкома АФФА - ФОТО

Сегодня состоялось очередное заседание исполкома АФФА.

Как сообщает İdman.biz, президент АФФА Ровшан Наджаф, председательствовавший на заседании, рассказал о поставленных перед ними задачах и работе, которую предстоит провести в направлении их реализации.

Обсуждения начались после того, как исполнительный вице-президент Сархан Гаджиев сообщил о повестке дня встречи.

Сначала директор департамента лицензирования клубов Эльчин Мамедов предоставил информацию об изменениях в правилах лицензирования, которые будут применяться в следующем сезоне. На совещании был одобрен ряд изменений в правила лицензирования. Клубы будут проинформированы об этом.

Эльчин Мамедов, являющийся руководителем проекта стратегии развития АФФА, также проинформировал о проделанной работе по написанию стратегии. Он ответил на вопросы членов исполкома. Предложения и мнения членов Исполкома были выслушаны и учтены.

После этого технический директор АФФА Джахангир Гасанзаде выступил с докладом о сборных младших возрастных групп. Принято решение о продлении срока контрактов главных тренеров национальных сборных младших возрастных групп Агиля Набиева (U-16), Ильхама Ядуллаева (U-17), Физули Мамедова (U-18) и Эльхана Абдуллаева (U-19). до 1 января 2025 г.

Кроме того, на заседании были одобрены изменения, внесенные в состав Дисциплинарного комитета. Мамед Гасанов избран новым членом дисциплинарного комитета. Его назначили дисциплинарным инспектором. Намиг Алиев продолжит свою деятельность в качестве члена комитета. Рамиль Джахангиров добровольно вышел из состава Дисциплинарного комитета.

Отметим, что другие вопросы, включенные в повестку дня исполкома АФФА, будут обсуждены на ближайшем заседании.

İdman..biz

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