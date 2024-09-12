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Состоится очередное заседание Исполнительного комитета АФФА

Азербайджанский футбол
Новости
12 Сентября 2024 11:18
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Состоится очередное заседание Исполнительного комитета АФФА

Завтра в административном здании АФФА состоится очередное заседание исполкома.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие начнется в 15:00.

В повестку дня заседания были включены следующие вопросы:

1. Утверждение изменений, предусмотренных правилами лицензирования.
2. Информация о проделанной работе по написанию Стратегии АФФА.
3. Отчет технического директора по сборным командам младших возрастных групп.
4. Обсуждение лиг, организованных АФФА для младших возрастных групп.
5. Утверждение нового состава Дисциплинарной комиссии.
6. Обсуждение распределения средств, выделяемых клубам со стороны АФФА, согласно критериям.
7. Обсуждение предложений на сезон Женских лиг 2024-2025 гг.
8. Прочие вопросы.

İdman.biz

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