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Дебютирует ли Махир Эмрели в Бундеслиге на этой неделе?

Азербайджанский футбол
Новости
12 Сентября 2024 10:29
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Дебютирует ли Махир Эмрели в Бундеслиге на этой неделе?

Махир Эмрели, перешедший в клуб немецкой второй бундеслиги «Нюрнберг» в прошлом месяце, еще не дебютировал в клубе.

İdman.biz сообщает, что восстановившийся после травмы член нашей сборной уже приступил к тренировкам с командой.

Немецкая пресса пишет, что Эмрели только присоединяется к тренировкам из-за травмы и этого недостаточно, чтобы быть готовым к играм. О нынешнем положении нашего игрока рассказал и главный тренер команды Мирослав Клозе:

«Я не хочу исключать эту игру. Мы сказали, что если не сможем привезти Махира на матч с «Магдебургом», то подготовим его к матчу с «Ульмом». Но процесс восстановления занял немного больше времени, чем мы думали. Возможно, нам понадобится еще 2-3 дня».

Отметим, что игра «Нюрнберг» - «Ульм» состоится 14 сентября. Команда Махира Эмрели занимает 13-е место с 4 очками после 4-х туров.

İdman.biz

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