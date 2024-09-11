Дисквалификация на 4 игры за неэтичный жест

Сегодня состоялось очередное заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на встрече обсуждались события, произошедшие во II и низшей лигах.

Решения Дисциплинарного комитета:

Команда «Лерик» оштрафована на 70 манатов в связи с тем, что 8 сентября 4 игрока команды «Лерик» получили желтые карточки в матче «Лерик» - «Шеки Сити» во II туре II лиги (статья 37);

8 сентября на 67-й минуте игры «Лерик» - «Шеки Сити» второго тура II лиги Васиф Фараджев, игрок номер 11 команды «Лерик», после второй желтой карточки получил красную карточку. Он дисквалифицирован на 1 игру, команда «Лерик» оштрафована на 50 манатов (ст. 36.5);

Команда «Лерик» была оштрафована на 50 манатов за нарушение требований Регламента ПФЛ в матче «Лерик» - «Шеки Сити» II тура II лиги 8 сентября (статья 70.1);

8 сентяьря на 74-й минуте игры «Физули» - «Гусар» II тура II лиги Сархан Агаев, игрок номер 11 команды «Гусар», получил красную карточку после второй желтой. Команду «Гусар» оштрафовали на 50 манатов (ст. 36.5);

8 сентября состоялась игра «Шимал» - «Агдаш» II тура II лиги. Команда «Шимал» оштрафована на 70 манатов в связи с тем, что 4 игрока команды получили желтые карточки. (статья 37);

Клуб "Шамкир" оштрафован на 80 манатов за то, что болельщики клуба бросили на поле посторонний предмет после матча "Шамкир" - "Хайперс Губа" II тура II лиги 8 сентября (статья 52.1);

Клуб "Шамкир" был оштрафован на 150 манатов из-за использования болельщиками клуба пиротехники в матче "Шамкир" - "Хайперс Губа" II тура II лиги 8 сентября ( статья 52.2);

8 сентября на 60-й минуте игры «Шамкир» - «Хайперс Губа» II тура II лиги Рахим Джафаров, игрок номер 44 команды «Хайперс Губа», получил прямую красную карточку за фол последней надежды. штраф за отказ от игры. Игрок дисквалифицирован на 1 игру. Команда «Хайперс Губа» оштрафована на 80 манатов (ст. 41);

8 сентября на 75-й минуте матча «Шамкир» - «Хайперс Губа» второго тура II лиги Ниджат Оруджлу, игрок №77 команды «Хайперс Губа», получил красную карточку после второй желтой. После этого он показал болельщикам неэтичный жест, за что был дисквалифирован на 4 игрв. Команда "Хайперс Губа" оштрафована на 350 манатов (ст. 43.5);

Команда «Саатлы-Араз» будет оштрафована на 80 манатов из-за выхода на поле посторонних лиц после матча II тура II лиги «Саатлы-Араз» - «Гейгёль» 9 сентября (статья 51.2);

"Гейгёль" оштрафован на 70 манатов в связи с тем, что 4 игрока команды получили жёлтые карточки в матче II тура II лиги "Саатлы-Араз" - "Гейгёль" ( статья 37);

На 83-й минуте игры «Саатлы-Араз» - «Гейгёль» 2-го тура II лиги Эльшан Мирзаев, игрок номер 32 команды «Гейгёль», получил красную карточку после второй желтой. Команда «Гейгель» оштрафована на 50 манатов (ст. 36.5);

9 сентября игра «Кюр-Араз» - «Шахдаг Гусар» II тура II лиги началась с опозданием из-за позднего прибытия команды «Кюр-Араз». Команда «Кюр-Араз» оштрафована на 150 манатов (статья 60.4);

В матче ПФК «Кяпаз» - ПФК «Араз Нахчыван», состоявшемся 8 сентября 2024 года в Молодежной лиге АФФА, футболист номер 88 команды ПФК «Кяпаз» Амур Юсифов за неспортивное поведение был наказан второй желтой карточкой. За это игрок дисквалифицирован на 1 игру. (Статья 36.5)

В матче между ПФК «Сабаил» и ПФК «Нефтчи», состоявшемся 9 сентября 2024 года в Молодежной лиге АФФА, игрок номер 7 команды ПФК «Сабаил» Эльмар Мамедов был наказан красной карточкой за агрессивное поведение на 86-й минуте матча. За это игрок дисквалифицирован на 2 игры (Статья 40.1)

7 сентября 2024 года в матче Лиги АФФА U-17 "Ветен" - СК "Габала" игрок номер 11 команды СК "Габала" Омер Юсубов был наказан второй желтой карточкой за неспортивное поведение на 65-й минуте матча. За это игрок дисквалифицирован на 1 игру. (Статья 36.5)

В матче между ПФК «Араз Нахчыван» и ФК «Сабах», состоявшемся 8 сентября 2024 года в Лиге АФФА U-17, игрок номер 2 команды ПФК «Араз Нахчыван» Закир Велиев был удален с поля. За это игрок дисквалифицирован на 1 игру (Статья 41)

8 сентября 2024 года в матче Лиги АФФА U-16 между АСТА ФК и ПФК «Кяпаз» игрок номер 11 команды АСТА ФК Илькин Ахмедов был наказан красной карточкой за лишение соперника возможности забить очевидный гол в ворота на 90+5-й минуте матча. За это игрок дисквалифицирован на 1 игру. (Статья 41)

8 сентября 2024 года в матче Лиги АФФА U-16 между АСТА ФК и ПФК «Кяпаз» Али Алекперов, номер 19 команды АСТА ФК, был наказан второй желтой карточкой за неспортивное поведение на 90+3-й минуте матча. За это игрок дисквалифицирован на 1 игру (Статья 36.5)

7 сентября 2024 года в матче Лиги АФФА U-15 между командами «АСТА ФК» и «Сабаил ПФК» игрок №7 команды «АСТА ФК» Нихад Нехматли получил красную карточку за агрессивное поведение на 71-й минуте матча. За это игрок дисквалифицирован на 2 игры (Статья 40.1)

Отметим, что апелляционная жалоба на решение Дисциплинарной комиссии может быть подана в Дисциплинарную палату Апелляционного арбитражного суда в течение 15 (пятнадцати) дней со дня уведомления.

İdman.biz