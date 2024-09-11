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Португальский журналист о главном тренере сборной Азербайджана - Эксклюзив

Азербайджанский футбол
Новости
11 Сентября 2024 11:01
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Португальский журналист о главном тренере сборной Азербайджана - Эксклюзив

Португальский журналист, главный редактор знаменитого издания «A Bola» Луис Матеус специально для İdman.biz прокомментировал деятельность своего соотечественника Фернанду Сантуша в сборной Азербайджана:

"Кульминацией тренерской карьеры Фернанду Сантуша, без сомнения, стала победа на чемпионате Европы в 2016 году, к которому три года спустя добавился титул чемпиона Лиги Наций УЕФА.

Хотя его любили в Греции, где он тренировал несколько клубов и их национальную сборную, правда в том, что за всю карьеру, охватывающую 36 лет, он выиграл всего несколько титулов, хотя и тренировал постоянных кандидатов на чемпионство.

Его игровую модель часто критиковали за чрезмерный консерватизм и отсутствие креативности в атаке, а также за то, что он оставался верным ограниченной группе игроков и сопротивлялся введению молодых футболистов в число основных вариантов. Он не очень тактический тренер и основывает свои идеи на тщательном управлении рабочей группой и эго игроков, а также на сильной организации игры без мяча.

Что касается игр сборной Азербайджана, думаю у вас были сильные соперники. Но мне кажется, что от Фернанду Сантуша не стоит ожидать чудес, так как его футбольное мышление основано на большой осторожности и очень оборонительной игре".

Расим
İdman.biz

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