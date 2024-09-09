«Нам хотелось добиться хорошего результата, но не получилось».

Об этом İdman.biz заявил бывший игрок сборной Азербайджана Юнис Гусейнов, комментируя матч Словакия - Азербайджан (2:0) во II туре Лиги наций.

Он рассказал, что соперник считался фаворитом еще до игры:

«К сожалению, вчерашнюю игру мы проиграли. Тем не менее, наша команда не оставила плохого впечатления. Мы оставляли много брешей в игре со сборной Словакии. Во вчерашнем матче было много ошибок на правом фланге линии защиты. Фернанду Сантуш произвёл изменения в составе. Но это проявило себя не в лучшую сторону. Игроки не оправдали ожиданий».

По его словам, ошибки в обороне создали множество брешей:

«В целом наша сборная выступила очень слабо».

Отметим, что сборная Азербайджана проиграла в Лиге наций Швеции (1:3) и Словакии (0:2).

Банучичек Гусейнли

İdman.biz