9 Сентября 2024
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"Игроки не оправдали ожиданий"

Азербайджанский футбол
Новости
9 Сентября 2024 13:37
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"Игроки не оправдали ожиданий"

«Нам хотелось добиться хорошего результата, но не получилось».

Об этом İdman.biz заявил бывший игрок сборной Азербайджана Юнис Гусейнов, комментируя матч Словакия - Азербайджан (2:0) во II туре Лиги наций.

Он рассказал, что соперник считался фаворитом еще до игры:

«К сожалению, вчерашнюю игру мы проиграли. Тем не менее, наша команда не оставила плохого впечатления. Мы оставляли много брешей в игре со сборной Словакии. Во вчерашнем матче было много ошибок на правом фланге линии защиты. Фернанду Сантуш произвёл изменения в составе. Но это проявило себя не в лучшую сторону. Игроки не оправдали ожиданий».

По его словам, ошибки в обороне создали множество брешей:

«В целом наша сборная выступила очень слабо».

Отметим, что сборная Азербайджана проиграла в Лиге наций Швеции (1:3) и Словакии (0:2).

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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