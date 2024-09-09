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Фернанду Сантуш впервые стартовал с двух поражений

Азербайджанский футбол
Новости
9 Сентября 2024 11:16
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Фернанду Сантуш впервые стартовал с двух поражений

Фернанду Сантуш, который примерно через месяц отметит свое 70-летие, отметился самым неудачным результатом в своей карьере. Португальский специалист начал работу в сборной Азербайджана с двух поражений.

İdman.biz сообщает, что Фернанду Сантуш, начавший тренерскую карьеру в 1987 году, ранее тренировал сборные Греции, Португалии и Польши. Его первые две игры в упомянутых командах не были такими неудачными.

Карьеру в сборной Греции он начал в 2010 году с победы и ничьи, а в сборных Португалии в 2014 году и Польши в 2023 году - с поражения и победы. Не только в дебюте, но и в целом команды, руководимые Сантушем, не проигрывали в двух матчах подряд.

Интересно, сможет ли Фернанду Сантуш, будучи избранным лучшим тренером чемпионата Греции за десятилетие (2000-2010) и став чемпионом Европы с Португалией (2016), сохранить свою репутацию в сборной Азербайджана? К сожалению, результаты первых игр не дают повода оптимистично думать об ответе на этот вопрос.

Расим

İdman.biz

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