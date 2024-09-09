Мартин Дубравка: "Матч с Азербайджаном был одним из тех, где…"

«Матч с Азербайджаном был одним из них, где нужно было дождаться подходящего момента и быть готовым».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил голкипер сборной Словакии Мартин Дубравка после домашней победы над нашей командой со счетом 2:0 во втором туре Лиги наций.

Вратарь отразил несколько опасных ударов гостей.

«Я рад, что смог помочь ребятам, и мы справились с этим вместе. Кошице подготовил для нас отличную атмосферу. Приятно, что мы здесь хорошо сыграли, я верю, что так будет и дальше. Мы не должны никого недооценивать, нам надо подготовиться к следующим встречам так же, как к игре с Азербайджаном», - подчеркнул Дубравка.

İdman.biz