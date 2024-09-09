Наша сборная проиграла и в третьей игре

Сегодня сборная Азербайджана U-19 провела очередной товарищеский матч.

İdman.biz сообщает, что соперниками нашей сборной U-19, которая находится на сборах в Мурсии, были сверстники из Уэльса. Это был третий товарищеский матч нашей сборной U-19 в Испании. До этого она проиграла Шотландии 0:2 и Нидерландам 0:3.

Наша сборная U-17, которая тренируется в Турции, встретится с хозяевами поля.

Товарищеские матчи

9 сентября

13:00. Азербайджан (U-19) – Уэльс (U-19) - 0:3

Голы: Томас Вудворд, 44, Менци Мазви, 52, Иван Морган, 87 (пен.).

Пинатар Арена (Мурсия)

17:00. Турция (U-17) – Азербайджан (U-17)

Спортивный зал Дарика (Коджаэли)

İdman.biz