Наша сборная проиграла и в третьей игре

Сегодня сборная Азербайджана U-19 провела очередной товарищеский матч.
İdman.biz сообщает, что соперниками нашей сборной U-19, которая находится на сборах в Мурсии, были сверстники из Уэльса. Это был третий товарищеский матч нашей сборной U-19 в Испании. До этого она проиграла Шотландии 0:2 и Нидерландам 0:3.
Наша сборная U-17, которая тренируется в Турции, встретится с хозяевами поля.
Товарищеские матчи
9 сентября
13:00. Азербайджан (U-19) – Уэльс (U-19) - 0:3
Голы: Томас Вудворд, 44, Менци Мазви, 52, Иван Морган, 87 (пен.).
Пинатар Арена (Мурсия)
17:00. Турция (U-17) – Азербайджан (U-17)
Спортивный зал Дарика (Коджаэли)
İdman.biz