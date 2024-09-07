9 Сентября 2024
RU

"Нас ждет сложная игра против очень сильной команды"

Азербайджанский футбол
Новости
7 Сентября 2024 20:35
193
"Нас ждет сложная игра против очень сильной команды"

«Нас ждет сложная игра против очень сильной команды».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист сборной Азербайджана Торал Байрамов перед матчем против Словакии в рамках II тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Он отметил, что они постараются победить в завтрашнем матче:

«Соперник удачно выступил на последнем чемпионате Европы. Тем не менее, мы постараемся победить хорошей игрой, правильно выполняя задачи главного тренера. Мы в силах это сделать. Атмосфера в нашем коллективе хорошая».

Следует отметить, что в первой игре, состоявшейся в Баку 2 дня назад, наша сборная проиграла Швеции со счетом 1:3.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Наша сборная проиграла в Турции
21:20
Азербайджанский футбол

Наша сборная проиграла в Турции

Находящаяся на сборах в турецком Стамбуле, провела свой первый товарищеский матч
"Карабах" в симуляторе "EAFC 25"
18:16
Азербайджанский футбол

"Карабах" в симуляторе "EAFC 25"

Планируется, что игра станет доступна геймерам по всему миру 27 сентября этого года
Тень игры в Кошице
18:01
Азербайджанский футбол

Тень игры в Кошице

Ход матча показал, что гостевая победа над Словакией два года назад в Лиге наций (2:1) осталась лишь воспоминанием
Хамиду Кейта расстался с "Карабахом"
16:00
Азербайджанский футбол

Хамиду Кейта расстался с "Карабахом"

Контракт с 29-летним французским нападающим был расторгнут по обоюдному согласию
Объявлены ​​даты перенесенных игр Премьер-лиги
15:40
Азербайджанский футбол

Объявлены ​​даты перенесенных игр Премьер-лиги

О месте и времени начала матчей будет предоставлена ​​дополнительная информация
2 изменения в сборной
15:26
Азербайджанский футбол

2 изменения в сборной

Об этом сообщила пресс-служба АФФА

Самое читаемое

Коцоев выиграл серебро ЧЕ, бронза у Шамиля и Насибова - ФОТО
7 Сентября 17:59
Дзюдо

Коцоев выиграл серебро ЧЕ, бронза у Шамиля и Насибова - ФОТО

В Таллине (Эстония) продолжается чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров
Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО
8 Сентября 17:42
Дзюдо

Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО

Сегодня в Таллине (Эстония) прошел командный чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров
Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзовую медаль
7 Сентября 21:33
Париж-2024

Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзовую медаль

Это его третья медаль на соревнованиях
Париж-2024: Закиев завоевал медаль - ФОТО
7 Сентября 20:48
Париж-2024

Париж-2024: Закиев завоевал медаль - ФОТО

Сегодня на Паралимпиаде в Париже в борьбу вступили азербайджанские дзюдоисты