«Нас ждет сложная игра против очень сильной команды».
Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист сборной Азербайджана Торал Байрамов перед матчем против Словакии в рамках II тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Он отметил, что они постараются победить в завтрашнем матче:
«Соперник удачно выступил на последнем чемпионате Европы. Тем не менее, мы постараемся победить хорошей игрой, правильно выполняя задачи главного тренера. Мы в силах это сделать. Атмосфера в нашем коллективе хорошая».
Следует отметить, что в первой игре, состоявшейся в Баку 2 дня назад, наша сборная проиграла Швеции со счетом 1:3.
İdman.biz