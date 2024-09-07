«Нас ждет сложная игра против очень сильной команды».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист сборной Азербайджана Торал Байрамов перед матчем против Словакии в рамках II тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Он отметил, что они постараются победить в завтрашнем матче:

«Соперник удачно выступил на последнем чемпионате Европы. Тем не менее, мы постараемся победить хорошей игрой, правильно выполняя задачи главного тренера. Мы в силах это сделать. Атмосфера в нашем коллективе хорошая».

Следует отметить, что в первой игре, состоявшейся в Баку 2 дня назад, наша сборная проиграла Швеции со счетом 1:3.

İdman.biz