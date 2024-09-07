«Мы выходим на все игры, чтобы побеждать».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Фернандо Сантус.

Португальский специалист принял участие в пресс-конференции, организованной перед матчем Словакия-Азербайджан в рамках II тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Он отметил, что необходимо изменить будущее азербайджанского футбола:

«Мы должны изменить будущее азербайджанского футбола. Для этого нам нужно развиваться. Да, мы одержали победу над сборной Словакии. Но нам следует думать о будущем, а не о прошлом. Для нас главное, чтобы игроки сконцентрировались на завтрашнем матче. Мы уважаем соперника, это достаточно сильная команда. Но мы этого не боимся. Завтра мы выйдем на поле побеждать. Я приехал сюда, потому что верю в сборную Азербайджана. Я доверяю качеству своих игроков. Я верю, что они преодолеют все трудности на этом долгом пути. Хоть Бахлул Мустафазаде и не в составе из-за травмы, у нас в команде достаточно игроков».

Отметим, что матч пройдет 8 сентября на футбольной арене Кошице.

İdman.biz