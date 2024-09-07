Выиграли в Трнаве, победим и в Кошице?

Завтрашний матч со Словакией станет 11-м для сборной Азербайджана по футболу против этого соперника.

İdman.biz сообщает, что наша команда больше играла только с Казахстаном и Молдовой - по 12 раз.

В предыдущих 10 матчах со словаками азербайджанская сборная одержала 2 победы - в далеком 2001-м году в Баку 2:0 и два года назад в Трнаве - 2:1. Благодаря успеху в последней встрече Азербайджан заняв 2-е место опередил Словакию в группе в Лиге наций УЕФА 2022-23.

А в остальных 8-и матчах со словаками наши уступили - азербайджанская команда никому еще столько не проиграла.

Напомним, что матч Лиги наций УЕФА Словакия - Азербайджан состоится 8 сентября в Кошице и начнётся в 20:00 по бакинскому времени.

Расим Мовсумзаде

İdman.biz